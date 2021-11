La puntata di Verissimo di Sabato 27 Novembre sarà piuttosto imperdibili: le anticipazioni prevedono degli ospiti incredibili.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo? Tra qualche ora, terminato il classico appuntamento con il programma di Anna Tatangelo, che ripercorre e commenta il giorno più bello di una coppia, Silvia Toffanin presenterà un nuovo appuntamento del suo incredibile show del weekend.

Anche oggi, Sabato 27 Novembre, Verissimo andrà in onda con una nuova puntata. Cosa succederà? Beh, stando alle anticipazioni che sono state rese note sul sito ufficiale del programma, sembrerebbe proprio che gli ospiti di quest’oggi siano davvero imperdibili. Non soltanto, infatti, c’è chi si presenterà nello studio televisivo di Cologno Monzese per la prima volta e si lascerà andare ad un racconto davvero da brividi, ma anche chi vi è stato ospite nelle edizioni precedenti, ma è sempre ben voluto da tutti. Insomma, come al solito, ci sarà un’ampia scelta. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più? Ecco i dettagli!

Verissimo, anticipazioni puntata del 27 Novembre: ospiti impressionanti

Sono davvero tantissimi gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Verissimo quest’oggi, Sabato 27 Novembre. E che, senza alcun dubbio, renderanno ancora più unica e speciale questa puntata. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Da quanto si apprende dalle anticipazioni, gli ospiti di quest’oggi sono:

Teresa Langella: ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, conduttrice radiofonica e cantante, la splendida napoletana sarà ospite per la prima volta in assoluto di Silvia Toffanin. E si lascerà andare ad un racconto da brividi. Recentemente, attraverso il suo canale social ufficiale, la Langella ha svelato di essere stata vittima di abusi sessuali. Ed oggi, per la prima volta, racconterà il suo dramma;

ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, conduttrice radiofonica e cantante, la splendida napoletana sarà ospite per la prima volta in assoluto di Silvia Toffanin. E si lascerà andare ad un racconto da brividi. Recentemente, attraverso il suo canale social ufficiale, la Langella ha svelato di essere stata vittima di abusi sessuali. Ed oggi, per la prima volta, racconterà il suo dramma; Marcella Bella: reduce dal successo di Star in the star, la cantante svelerà quali saranno i suoi prossimi progetti. E si racconterà a 360 gradi;

reduce dal successo di Star in the star, la cantante svelerà quali saranno i suoi prossimi progetti. E si racconterà a 360 gradi; Christian De Sica: a distanza di qualche settimana dall’uscita del film ‘Chi ha incastrato Babbo Natale’, pellicola scritta e diretta da Alessandro Siani, l’attore romano racconterà le sue impressioni. E perché il film diventerà un vero e proprio cult del Natale;

Leggi anche –> Chi è e cosa fa nella vita la figlia di Christian De Sica? In pochi lo sanno

Kekko Silvestre: frontman dei Moda, l’amatissimo cantante sarà ospite di Silvia Toffanin. E si racconterà come mai prima d’ora. Senza alcun dubbio, ci sarà anche un riferimento a suo cugino, che sta vivendo la sua esperienza nella casa del GF Vip;

frontman dei Moda, l’amatissimo cantante sarà ospite di Silvia Toffanin. E si racconterà come mai prima d’ora. Senza alcun dubbio, ci sarà anche un riferimento a suo cugino, che sta vivendo la sua esperienza nella casa del GF Vip; A distanza di un anno dalla morte di Paolo Rossi, sua moglie Federica racconterà quanto sia stato difficile per affrontare questo periodo;

Noi non vediamo l’ora arrivi oggi pomeriggio, voi?