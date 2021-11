Ne La forza del desiderio è stata Barbara Ventura: com’è oggi l’attrice, a distanza di 20 anni.

La Forza del desiderio è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia su rete 4 a partire dal 2001. La trama si svolge in Brasile, nella metà dell’ottocento e vede protagonista l’amore tra Ignazio e Ester. Dopo essersi incontrati a Rio De Janieiro si innamorano e si sposano. La storia li separa per farli incontrare nella fazenda di proprietà del padre del giovane, Oro Verde.

Su questa proprietà ha messo gli occhi Filippo Ventura, un uomo senza scrupoli, divenuto ricco grazie al commercio illegale dei schiavi. L’uomo ha una moglie, Donna Barbara. A lei ha nascosto tante bugie e inganni. Anche quando si innamora della schiava che ha portato in casa, continua a fingere. Vi ricordate di Barbara ? Da allora sono passati 20 anni, avete visto com’è oggi l’attrice?

E’ stata Barbara Ventura ne La forza del desiderio: com’è oggi l’attrice, dopo 20 anni

La storia d’amore tra Ignazio e Ester ha fatto da centro della telenovela La Forza del desiderio. I due giovani si incontrano a Rio De Janeiro, dove qui, si innamorano e si sposano. Le loro strade si separano per ritrovarsi nuovamente nella casa del padre del giovane.

Scoprirà che la sua amata è la compagna di suo padre. Tra i tanti personaggi che hanno fatto parte della telenovela, è impossibile dimenticarci di Donna Barbara, moglie di Filippo Ventura, rivale del Barone Enrico, padrone di Oro Verde. Donna ingenua e completamente sottomessa al marito, subisce le sue bugie senza mai uscirne. Da allora sono passati tanti anni, avete visto oggi com’è l’attrice?

Questo uno scatto social di Denis Del Vecchio, l’avreste mai riconosciuta guardandola oggi? E’ molto difficile. Sono passati 20 anni e oggi, Denis è molto diversa. Classe 1952 è nata a San Paolo, e nel corso della sua carriera si è impegnata dalla televisione al teatro. Gli anni passano, ma lei resta sempre una bellissima donna e una grande attrice.