Stasera andrà in onda l’attesissima finale di Tu si que vales, ma sapete come è possibile votare il proprio preferito? È semplicissimo.

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo all’attesissima finale di Tu si que vales. A partire dalle ore 21:30 di stasera, Sabato 27 Novembre, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile ed Alessio Sakara saranno al timone dell’ultimo appuntamento di quest’anno del divertentissimo show del sabato sera.

Sulle poltrone, come al solito, ci saranno loro: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Stavolta, però, il loro ruolo non è quello di ‘giudicare’ le esibizioni. E di votare ciascuna performance. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: questa sera, Tu si que vales sarà rigorosamente in diretta. E il preferito e, quindi, il vincitore di questa edizione verrà scelto dal pubblico italiano. D’altra parte, si sa: il popolo è sovrano! Pertanto, saremo proprio noi telespettatori a votare il nostro preferito. E a fare in modo che sia proprio lui ad accaparrarsi il montepremi finale. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è possibile votare per la finale di Tu si que vales? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’attesa aumenta per la finale di Tu si que vales, ma com’è possibile votare?

I dieci finalisti scelti per la finale di Tu si que vales sono pronti a regalare delle fortissime emozioni e delle esibizioni da brividi, voi però siete pronti a votare il vostro preferito? Sarete proprio voi, infatti, ad avere un ruolo determinante in questa finalissima del programma. E a decidere, quindi, chi sarà il vincitore di questa edizione.

Appurato, quindi, che sarà il pubblico italiano a scegliere il vincitore, siete curiosi di sapere com’è possibile votare il proprio preferito? La risposta è semplicissima: il televoto sarà fondamentale! Ad inizio puntata, infatti, i conduttori daranno ai telespettatori un numero di telefono, che dovrà essere utilizzato solo in un’occasione: quando si potranno votare ciascuna esibizione. Una volta avuto l’ok, non dovete fare altro che digitare sulla tastierina telefonica il numero che vi è stato dato dai conduttori e digitare in seguito il codice che verrà attribuito in diretta a ciascun concorrente o, addirittura, il suo nome. Compiuti questi semplicissimi passaggi, il gioco è fatto! Il costo del messaggio, da quanto si legge su Witty, è di circa 0,1613 euro (può variare a seconda dell’operatore). Ed i soldi verranno decurtati dal vostro credito soltanto se il voto è andato a buon fine.

Diteci la verità: non è semplicissimo?