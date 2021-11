“Se non fosse per…”, concorrente vuole lasciare il Gf Vip 6: decisione a sorpresa

Un concorrente sembra intenzionato a lasciare il GF Vip 6: “Se non fosse per…”, la sua decisione è totalmente a sorpresa

L’aria si fa pesante nella casa del Grande Fratello Vip. Un concorrente medita di lasciare per sempre il gioco. Ha comunicato la sua decisione ieri sera dopo la puntata ai coinquilini. “Se non fosse per…”. Il gieffino mediterà a lungo nelle prossime ore e poi prenderà una decisione definitiva. Nel frattempo volete sapere di chi stiamo parlando?

Concorrente vuole lasciare il GF Vip 6: “Se non fosse per…”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il gioco si fa sempre più duro. I concorrenti ancora non sanno che l’edizione sarà prolungata fino a marzo, ma qualcuno inizia a sospettarlo. L’aria è assai pesante nella casa più spiata d’Italia. Le liti e le discussioni sono all’ordine del giorno.

Dopo la puntata di ieri sera, uno dei concorrenti del reality show ha comunicato ai suoi coinquilini l’intenzione di abbandonare per sempre il gioco. La sua decisione, presa totalmente a sorpresa, ha spiazzato gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, oltre che il pubblico.

Ma chi è il concorrente che vuole abbandonare il reality show di Canale 5? Alex Belli. L’attore ieri sera è stato protagonista di un confronto con la sua compagna Delia Duran. I due si sono riabbracciati dopo circa due mesi e poi hanno discusso. Delia non apprezza l’atteggiamento del compagno nella casa. Alex è troppo vicino a Soleil, ma continua a sostenere che tra i due c’è solo una forte amicizia. Amicizia o no, Delia non la digerisce e ieri gliel’ha ribadito.

Alex all’inizio del reality show era uno delle rivelazioni del programma, ma con il passare dei giorni si è trasformato in un’autentica delusione. L’attore è stato accusato, sia dentro che fuori dalla casa, di recitare un copione. Nel mirino la sua amicizia con Soleil e di conseguenza il suo matrimonio con Delia.

Belli sembra non sopportare gli attacchi che provengono dall’esterno e ieri, dopo il confronto con la compagna, ha rivelato ai suoi coinquilini: “Se non fosse per la Turandot (opera che deve inscenare insieme a Soleil e Katia Ricciarelli ndr.) abbandonerei il gioco“.