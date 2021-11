Tra qualche ora, andrà in onda la finale di Tu si que vales: siete curiosi di sapere cosa si vince? Il montepremi è da urlo!

Ci siamo: mancano ancora pochissime ore! E, finalmente, scopriremo chi sarà il vincitore di questa nuova edizione di Tu si que vales. Rigorosamente in diretta, lo show del Sabato sera condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile farà compagnia il suo numerosissimo pubblico per l’ultima volta. E, senza alcun dubbio, regalerà loro uno spettacolo coi fiocchi.

I dieci finalisti scelti sono in trepidante attesa di potersi esibire sul palco di Tu si que vales. E siamo certi che anche loro non vedono l’ora di scoprire chi riuscirà ad accaparrarsi il titolo di vincitore del 2021 e il premio finale. Ecco. A tal proposito, ma cosa si vince? Seppure sia un programma televisivo, sappiamo benissimo che Tu si que vales è una ‘gara’ di talenti, durante la quale c’è un montepremi in ballo. Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il premio? Ci pensiamo subito. Vi anticipiamo: si tratta di una cifra davvero pazzesca.

Tu si que vales, cosa si vince a fine gara? Cifra a 5 zeri: incredibile!

Anche voi siete in attesa della finale di Tu si que vales? Come darvi torto! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, i dieci finalisti scelti sono davvero formidabili. E ciascuno di loro, senza alcun dubbio, è pronto a regalare una serata indimenticabile.

Secondo voi, chi sarà il vincitore di questa edizione di Tu si que vales? Avete già il vostro preferito? Senza alcun dubbio, si! In attesa di scoprirlo, però, sapete cosa si vince? Come dicevamo precedentemente, il premio in ballo è un montepremi abbastanza cospicuo. Pensate, si parla di una cifra a 5 zeri: davvero incredibile! Bando alle ciance, però: scopriamo tutti i dettagli! Da quanto si apprende, sembrerebbe che il montepremi in ballo sia di circa 100 mila euro. Una cifra, insomma, piuttosto considerevole.

Una volta saputo il montepremi, non ci resta che attendere ancora qualche ora. E scoprire chi sarà il vincitore.