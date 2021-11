“Mi ha lasciato”, dramma ad Amici 21: allieva torna single, clamorosa confessione

Un’allieva della scuola di Amici 21 potrebbe essersi lasciata con il suo fidanzato: ecco la clamorosa confessione

“Mi ha lasciato“, così avrebbe annunciato sui social la fine della storia d’amore con l’allieva del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Ma non è tutto: il fidanzato dell’allieva avrebbe aggiunto anche ulteriori particolari sulla loro separazione. Siete curiosi di conoscerli? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

Amici 21, un’allieva torna single: clamorosa confessione

Anche quest’anno va in onda il talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il programma è giunto alla ventunesima edizione. Da quest’anno il talent show va in onda eccezionalmente di domenica pomeriggio e come di consueto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana su Canale 5.

La ventunesima edizione è ormai entrata nel vivo. Gli allievi continuano la loro corsa verso l’ambitissimo serale. Tra sfide, eliminazioni ed esibizioni c’è spazio anche per qualche storia d’amore.

Lo scorso anno, la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia ha fatto sognare migliaia di telespettatori. Quest’anno, invece, sembrerebbero Albe e Serena la coppia più amata dal pubblico. Nella scuola più famosa d’Italia, però, potrebbe formarsi un’altra coppia. Una delle allieve, infatti, pare sia tornata single. A riferirlo sarebbe stato proprio il suo fidanzato sui social.

Sissi Cesana, una delle ultime arrivate nella scuola di “Amici”, sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di uno dei suoi compagni. L’artista, però, sarebbe fidanzata, ma adesso la sua storia d’amore potrebbe essere a rischio. Il fidanzato della cantante, infatti, avrebbe scritto sui social: “Mi ha lasciato per telefono“.

Non è tutto, perchè il fidanzato avrebbe aggiunto anche un particolare molto importante: “Le piace quello lì“. Dopo le sue parole, i fan del programma si sono scatenati: a chi si riferisce il fidanzato di Sissi? I maggiori indiziati sono Carlo e Alex, che tra l’altro sembrerebbe aver ‘bruciato’ le prove social.