Elena D’Amario, sapete chi è il suo ex fidanzato? Un attore amatissimo dalle donne

Sapete chi è l’ex fidanzato di Elena D’Amario? Si tratta di un attore molto famoso, ma soprattutto amatissimo dalle donne

La D’Amario è una delle professioniste più apprezzate del talent show “Amici” di Maria De Filippi. La ballerina è divenuta famosa proprio grazie al programma di Canale 5. In passato, oltre ad essere stata fidanzata con Enrico Nigiotti e Alessio La Padula, pare sia stata legata sentimentalmente anche ad un attore molto famoso e soprattutto molto amato dalle donne. Volete sapere chi è?

Elena D’Amario, chi è il suo ex fidanzato

Elena D’Amario ha debuttato in televisione nel 2008, partecipando al programma televisivo “Il ballo delle debuttanti”, condotto da Rita Dalla Chiesa. Qui ha fatto parte della squadra delle pop e si è laureata la vincitrice del talent show. Successivamente è entrata nella scuola di “Amici“, durante la nona edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. La ballerina fu fortemente voluta dal coreografo Steve La Chance.

Entrò a far parte della squadra della luna e successivamente al serale della squadra dei blu, arrivando fino alla fine anche grazie all’aiuto dell’allora fidanzato Enrico Nigiotti. Il cantante, infatti, decise di non sostenere la sfida contro di lei, consentendole di accedere alla fase finale.

Subito dopo l’esperienza nel talent show, Elena è entrata a far parte della Parsons Dance Company, con la quale ha collaborato fino al 2019 trasferendosi a New York e sostenendo tour mondiali. Dal 2015, invece, è entrata a far parte dei professionisti della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, per la quale è anche coreografa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, abbiamo già detto che è stata fidanzata ai tempi del talent show con Enrico Nigiotti. Dopo la fine del programma però, complice probabilmente la distanza, i due hanno deciso di lasciarsi. In seguito la D’Amario avrebbe avuto una storia d’amore con Alessio La Padula, altro ballerino del talent show condotto da Maria De Filippi.

Oltre ai due ballerini, però, Elena sarebbe stata fidanzata anche con un attore molto famoso e soprattutto molto amato dalle donne. Volete sapere di chi stiamo parlando? Di Michele Morrone, attore della serie televisiva “365”. I due avrebbero avuto una storia, durata però poco.