Elisabetta Canalis sembra sempre più giovane: qual è la sua dieta e come fa a tenersi in forma

Elisabetta Canalis sembra sempre più giovane ed è sempre più bella: qual è la sua dieta e come fa a tenersi in forma.

L’abbiamo vista qualche settimana fa, insieme a Nicola Savino, al timone del programma di Italia Uno, Le Iene. Per una sera, ha vestito i panni di conduttrice della trasmissione. Sappiamo che, la vita di Elisabetta Canalis è divisa tra Los Angeles, dove vive insieme a sua figlia e suo marito, e l’Italia, dove spesso torna, per lavoro e anche per stare con la sua famiglia.

E’ molto attiva sui social, e proprio negli ultimi giorni, ha aperto un box delle domande e ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower. In particolare, molte domande erano riferite al fatto che lei è sempre in forma. Molti utenti le hanno chiesto degli allenamenti, della sua ‘dieta’ e dei vari trattamenti che fa. Vediamo insieme cosa ha svelato la showgirl.

Elisabetta Canalis è sempre più giovane e bella: qual è la sua dieta e come si tiene in forma

Elisabetta Canalis è sempre impegnata. La sua vita è divisa tra Los Angeles, dove vive insieme a sua figlia e suo marito, e l’Italia. Qui, vi fa ritorno per stare con i suoi cari e per i suoi impegni di lavoro. E’ sempre più bella e in forma, e spesso, proprio sui social, mostra i suoi duri allenamenti.

A tal proposito, negli ultimi giorni, la showgirl, ha aperto un box delle domande, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi milioni di follower. In molte domande i suoi seguaci le chiedevano come fa a tenersi in forma, quali sono i cibi che mangia e i vari trattamenti che fa. La Canalis ha detto di allenarsi tre volte in una settimana, facendo boxe e kickboxing. Anche se, di recente, ha iniziato un allenamento con i pesi più completo, ma non ha una routine precisa.

Ma cosa mangia? Segue una dieta? Sempre rispondendo alle domande, la showgirl ha detto che cerca di bere tre litri di acqua al giorno, per idratarsi. Fa Colazione con i cornflakes, a pranzo, invece, beve frullato di banane con proteine in polvere e burro d’arachidi. A cena mangia tutto, carboidrati e proteine. Anche se, dice di togliersi qualche sfizio, come i cioccolatini.

E qual è la sua beauty routine? Elisabetta utilizza creme molte buone e cerca sempre trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, ma niente di troppo invasivo.