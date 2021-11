Ha interpretato il ruolo di Emily Valentine in Beverly Hills 90210, ma sapete com’è diventata oggi l’attrice? Sono trascorsi ben 21 anni: eccola qui!

Chi è che non ha mai guardato una sola puntata di Beverly Hills 90210? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Andato in onda per la prima volta nel 1990, la serie televisiva ha saputo scatenare un clamore davvero assurdo sin dalla sua prima puntata. Ed ancora adesso, a distanza di ben 30 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere considerata la serie televisiva d’eccellenza.

Nel corso delle sue edizioni e delle sue puntate, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. Come dimenticare, ad esempio, la splendida Brenda. Oppure, l’affascinante Brendon. Insomma, ne abbiamo conosciuti di diversi. E ciascuno di loro ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare anche lei: Emily Valentine. Ve la ricordate? Certo, la sua presenza all’interno della serie tv non è stata fissa. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la giovane sia diventata una sua protagonista soltanto per qualche edizione. Nonostante questo, però, sono davvero tantissime le persone che, ad oggi, si chiedono come sia diventata.

Ricordate Emily Valentine di Beverly Hills 90210? Eccola oggi: che schianto!

La prima apparizione di Emily Valentine in Beverly Hills 90210 è avvenuta proprio nel corso della seconda stagione della serie tv. Spesso e volentieri accanto a Brandon, la giovanissima donna ha rappresentato un vero e proprio ostacolo per la storia d’amore tra il fratello di Brenda e Kelly. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi la sua interprete?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che dopo la sua straordinaria interpretazione in Beverly Hills 90210, Christine Elise abbia cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Protagonista indiscussa del film ‘La bambola assassina’, l’attrice ha preso parte a tantissimi altri lavori di successo. A questo punto, non ci resta che raccontarvi com’è diventata a distanza di più di 21 anni.

Sempre bellissima, no? Saranno anche passati 21 anni dalla fine di Beverly Hills 90210 e ben 27 dal suo ‘addio’ alla serie tv, ma Christine Elise continua ad essere splendida. Siete d’accordo?