Avete mai visto Francesca Cipriani da ragazzina? Ecco la foto prima degli interventi chirurgici

Avete mai visto Francesca Cipriani da ragazzina? In questo articolo vi mostriamo com’era prima degli interventi chirurgici

Attualmente è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Francesca ha accettato di entrare nella casa che l’ha resa famosa. Era il 2006 e la Cipriani si presentava per la prima volta al pubblico italiano. Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti e Francesca ha subito molte trasformazioni. Vi ricordate com’era tanto tempo fa?

Com’era Francesca Cipriani prima degli interventi chirurgici

Francesca Cipriani è uno dei personaggi televisivi più discussi della televisione italiana. La donna è originaria di Popoli, in provincia di Pescara, ed è divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello e soprattutto per la vittoria nel reality show de La Pupa e il Secchione in coppia con Federico Bianco.

In seguito ha intrapreso la carriera televisiva, partecipando all’Isola dei Famosi, dove si è classificata al quarto posto, e conducendo La Pupa e il Secchione e viceversa insieme a Paolo Ruffini.

La Cipriani è divenuta popolare soprattutto per le sue forme ‘bombastiche’. L’ex gieffina ha realizzato ben tre calendari: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 “Mitici ’80” e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

Francesca, però, non è stata sempre così: dalla sua prima apparizione televisiva, nel lontano 2006, ad oggi ha subito molte trasformazioni. La Cipriani ha fatto molti interventi chirurgici per cambiare il suo corpo ed in particolare il suo decolleté. Ve la ricordate com’era ai suoi esordi in televisione?

La foto che vi abbiamo mostrato sopra risale al 2006, quando Francesca, reduce dall’esperienza nella casa più spiata d’Italia, fu ‘meteorina’ per un giorno su Rete 4. La Cipriani era ovviamente molto diversa rispetto ad oggi. Il seno era più sgonfiato e alcuni interventi chirurgici non erano ancora stati eseguiti.

C’è chi la preferisce adesso, chi invece la preferiva allora: Francesca pare che al momento si senta bene con il suo corpo e finalmente ha trovato anche l’uomo della sua vita. La Cipriani presto potrebbe convolare a nozze con Alessandro.