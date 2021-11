Grazie a Vite al Limite ha segnato un grandissimo traguardo, ma avete visto com’era prima della partecipazione al programma? Che forza!

Sono davvero tantissime le persone che decidono di partecipare a Vite al Limite e di rivoluzionare completamente la loro vita. E la protagonista di questo nostro articolo, vi anticipiamo, ne è l’esempio lampante. Arrivata tra i pazienti del dottor Nowzaradan con un peso piuttosto eccessivo, la donna è riuscita sin da subito a centrare il suo obiettivo. E, una volta terminata il suo percorso, a portare a casa un risultato davvero sorprendente.

Leggi anche –> Vedere com’era prima di Vite al Limite vi lascerà basiti: è dimagrita più di 100 kg, impressionante

La protagonista di questo nostro articolo è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della prima edizione di Vite al Limite. Concentrata sulle avventure di quattro persone durante un arco di tempo coincidente i 2 anni, la stagione d’esordio del programma ha segnato un successo davvero assoluto. E l’hanno fatto, ovviamente, anche i suoi protagonisti. Per questo motivo sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi. E, soprattutto, come sia cambiata la sua vita dopo il programma. Siete pronti a scoprire, a questo punto, la storia di questa paziente? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Incredibile tragedia a Vite al Limite: finale choc, è morta dopo l’intervento chirurgico

Grazie a Vite al Limite ha segnato un gran trtaguardo, ecco com’era prima del programma!

Quando è entrata a far parte della magnifica famiglia di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan pesava ben 280 kg, nonostante i suoi 24 anni, ed aveva un grandissimo desiderio di ritornare in forma. Cosa è successo, però, durante il suo percorso nella clinica di Houston? Ebbene: è successo l’impensabile! Grazie alla dieta e il programma imposti dal chirurgo iraniano, Ashley Randall è riuscita ad ottenere dei risultati davvero impressionante. E ad uscire dalla clinica con un peso che superava un quintale.

Leggi anche –> Vite al Limite l’ha letteralmente cambiata: oggi è bellissima, ma com’era prima? Clamoroso!

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, il percorso di Ashley a Vite al Limite è stato davvero sensazionale. E, come mostrato dalla foto in alto, la giovane è riuscita a portare a casa un risultato ottimale. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima della sua partecipazione al programma? Eccola qui, ne resterete davvero di stucco:

Davvero impressionante, vero? È impossibile darvi torto!