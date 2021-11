Hanno tenuto nascosta la gravidanza, il bebè è appena nato! “Ero terrorizzato”

Il famosissimo attore e sua moglie hanno dato il benvenuto al loro sesto bambino dopo aver nascosto la gravidanza dopo ben due aborti.

E’ di qualche giorno fa la splendida notizia della nascita del sesto figlio per l’attore volto dello storico telefilm Dawson’s Creek. Già genitori di Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn, i due hanno dato il benvenuto al piccolo Jeremiah.

Nel post pubblicato su Instagram per annunciare il lieto evento, James Van Der Beek ha spiegato di aver nascosto la gravidanza dopo che la moglie ha dovuto abortire per ben due volte. Entrambi i dolorosissimi episodi sono stati causati da un’insufficienza cervicale, spiega via social.

“Dopo aver vissuto l’aborto per due volte di seguito (entrambe a più di 17 settimane), abbiamo preferito rimanere in silenzio. Sinceramente, ero terrorizzato quando l’ho scoperto. Ma abbiamo trovato un dottore qui in Texas che ha diagnosticato come causa degli ultimi due aborti un’insufficienza cervicale”, si legge nella didascalia alle bellissime immagini.

Un momento difficile che però ha avuto un lieto fine: è stato proprio l’attore a raccontare tutto.

James Van Der Beek, il retroscena sulla gravidanza di sua moglie

L’insufficienza cervicale porta ad un indebolimento della cervice, che tende a dilatarsi talmente tanto da interrompere la gravidanza.

“Kimberly si è sottoposta a un semplice cerchiaggio, così tutto è andato bene e ha potuto partorire nel nostro ranch – racconta James – Il libri di medicina dicono di prendere in considerazione il cerchiaggio dopo tre aborti, ma il nostro medico consiglia già dopo uno. Spargete la voce”, raccomanda inoltre ai follower.

Infine, la celebre ex star di Dawson’s Creek ha poi ringraziato coloro che hanno aiutato lui e Kimberly a mantenere il segreto in questi mesi: “A tutti coloro che sapevano del nostro viaggio e hanno onorato il nostro desiderio di privacy … grazie”, scrive.

Lieti che tutto si sia risolto per il meglio, auguriamo alla coppia e al bebè tantissima felicità!