Arriva l’ indiscrezione bomba: Isola dei famosi 2022, spuntano i nomi dei primi 4 concorrenti del reality, sarebbero proprio loro!

La tanto attesa nuova stagione dell’ Isola dei famosi è alle porte! Presto andrà in onda su Canale 5, a partire dalla fine del Grande Fratello Vip, tra marzo e aprile 2022.

L’appuntamento con i naufraghi sta arrivando e già sono uscite le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti di questo anno. La conduzione è stata nuovamente affidata alla bella Ilary Blasi che, dopo un periodo incerto sul suo futuro in televisione, ha deciso di prendere ancora le redini del programma. Al suo fianco ci sarà il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, riconfermato come inviato dell’ isola. I gossip che stanno circolando sui presunti concorrenti provengono da Gabriele Parpiglia che a Casa Chi ha rivelato alcuni nomi. Chi sono?

Isola dei famosi 2022: chi sarebbero i 4 nuovi concorrenti?

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la produzione dell’ Isola dei famosi avrebbe preso i contatti con vari personaggi. La partecipazione più incerta proviene dalla bella Olga Plachina, atleta e modella russa, nota al grande pubblico per essere la moglie del campione di scherma Aldo Montano. Le figure che danno più sicurezza sulla loro presenza in Honduras sono invece Luigi Oliva, imprenditore napoletano famoso per essere l’ex fidanzato di Pamela Prati. Esce un’ altra indiscrezione dalla rivista Vero, la speciale partecipazione di Loredana Lecciso e di sua figlia, Jasmine Carrisi.

Quest’ultima è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a The Voice Senior. A quanto pare, le trattative per la figlia e la compagna di Albano sembrerebbero quasi giunte al termine, proprio per questo a scanso di imprevisti, la loro partecipazione dovrebbe essere sicura. Jasmine Carrisi ha recentemente detto no alla partecipazione in un altro reality, il Grande Fratello Vip. Sembrerebbe quindi formato il primo quartetto di naufraghi che sbarcherà in Honduras a partire dal prossimo anno. Sicuramente vedremo in studio la romana Ilary Blasi, mentre è notizia certa che non rivedremo gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno gli altri concorrenti della nuova stagione dell’ Isola dei famosi, in arrivo nel 2022.