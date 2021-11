Jessica e Sergio di Matrimonio a prima vista si raccontano: cos’è successo dopo, a telecamere spente, il loro rapporto e i figli.

Sergio e Jessica sono l’unica coppia ‘sopravvissuta’ di questa settima edizione di Matrimonio a prima vista. All’inizio, guardandoli insieme, rispetto altre altre due coppie, sembrava che fossero gli unici a non trovare un’armonia. Così non è stato, e tutto si è stravolto.

Insieme hanno affrontato le problematiche presenti, si sono dati la mano. Tra di loro la comunicazione non è mai mancata, questa è stata fondamentale per riuscire a costruire, passo dopo passo, questo amore. Nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi ci hanno fatto emozionare e sorridere tutto il tempo, e alle fine, quando si sono scambiati quelle parole d’amore, hanno chiuso un cerchio, quel cerchio che rappresenta il percorso affrontato nel programma. Ma una volta che le telecamere si sono spente, cosa è successo? In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Sergio e Jessica si sono raccontati a cuore aperto.

Matrimonio a prima vista, Sergio e Jessica a cuore aperto: il rapporto a telecamere spente e figli

La settima edizione di Matrimonio a prima vista ha tenuto incollati i telespettatori alla televisione. E’ stata un’edizione scoppiettante e ricca di emozioni. Le coppie ci hanno trasportato nella loro vita, facendoci vivere in prima persona le loro sensazioni e i sentimenti provati.

Sergio e Jessica sono l’unica coppia sopravvissuta all’esperimento. Scelti dal team di esperti, formato da Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis, hanno affrontato il percorso in modo diverso rispetto a Martina con Davide e Manuel e Dalila. Gli sposi, ora, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, hanno raccontato cos’è successo a telecamere spente, e molto altro.

La coppia ha dichiarato che a telecamere spente, senza autori ed esperti, questo passaggio dall’esperimento alla vita quotidiana è stato delicato. “Avevo ancora bisogno di scegliere e sentirmi scelta, volevo che mi scoppiasse dentro la necessità di condividere tutto con lui, non ero pronta ad accettare passivamente la situazione”, dice Jessica. Hanno raccontato anche se si risposeranno. Lo sposo ha detto che per lui non è un’esigenza, ma sa che per Jessica è importante. La donna ha, infatti, detto che lo farebbe per la sua famiglia. A quanto pare, come detto da Sergio, sua moglie ama controllare tutto, mentre lui vive nel caos.

Per quanto riguarda la questione figli, Sergio ha espresso il suo desiderio di diventare padre, ma non hanno fretta a diventare genitori, bisogna prima poter consolidare la coppia. “Mi piacciono bambini, ma credo che non siamo ancora pronti a diventare genitori”, dice Jessica.