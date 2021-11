“Dite una preghiera per lei”: colpita da ictus la madre della famosa attrice

“Dite una preghiera per lei”: con queste parole la famosa attrice si rivolge ai suoi follower, per chiedere una preghiera per sua madre colpita da ictus.

L’amata attrice ha lasciato un appello su instagram rivolgendosi a tutti coloro che la seguono: “Dite una preghiera per lei“, scrive a corredo del post. Qui, ha pubblicato uno scatto della sua dolce madre, purtroppo, colpita da un ictus.

Sono momenti difficili questi per la star. Soltanto nei mesi scorsi, è stata colpita da una dolorosa perdita. Suo nipote, di appena un anno di vita, non ce l’ha fatta. L’attrice, anche allora, aveva rivolto un appello ai suoi follower, chiedendo di poter pregare per il bambino. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare e lei stessa, ha poi dato la tragica notizia. La famiglia, ha poi deciso di donare i suoi organi e questa scelta ha permesso loro di elaborare il dolore in modo diverso. Con la donazione sono state salvate tre persone e questa è, come dichiarato dalla star, l’unica cosa che ha dato loro un po’ di pace. Ma adesso, l’attrice si trova ad affrontare ancora un difficile momento.

“Fate una preghiera per lei”: l’appello dell’attrice per sua madre, colpita da ictus

Un momento difficile per Sharon Stone, sua madre è stata colpita da ictus. Nei mesi scorsi, la star aveva chiesto ai suoi follower si pregare per il suo nipotino, che era in condizioni gravissime. Purtroppo, il bambino non ce l’ha fatta e lei stessa ha dato la tragica notizia.

L’unica cosa che ha potuto dare alla famiglia un po’ di pace per questo dolore straziante, è stata la donazione degli organi del piccolo. Questa ha potuto salvare tre persone. Ora, la Stone si trova ad affrontare un nuovo dolore. Sua madre, Dorotye Marie è stata colpita da ictus. Già in passato la donna ha vissuto un episodio del genere. Ora, l’attrice ha fatto un nuovo appello:

“Dite una preghiera per Dorotye Marie Stone, mia madre, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus“, ha scritto a corredo del post, dove ha pubblicato la foto della sua mamma. Quest’ultima ha 88 anni. In pochissimo tempo, sono arrivati tantissimi messaggi e i suoi follower hanno mostrato all’attrice grande vicinanza.