Quando finisce Ballando con le Stelle 2021? La data esatta della finale

Sapete quando finisce Ballando con le Stelle 2021? In questo articolo vi sveliamo la data esatta della finale del talent show

La sedicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci è entrata nel vivo. Ogni sabato sera i concorrenti si giocano l’accesso alla puntata successiva. Il programma anche quest’anno è molto seguito dai telespettatori, i quali però si chiedono quando andrà in onda la finale. Di seguito vi sveliamo la data esatta.

La data della finale di Ballando con le Stelle 2021

Ballando con le stelle è un programma televisivo di genere talent show in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show “Dancing with the stars”, format britannico della BBC.

Il talent show vede protagonisti un gruppo di VIP che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi. Le loro esibizioni vengono poi giudicate da una giuria di cinque esperti. La trasmissione è molto seguita dai telespettatori italiani ed è giunta alla sedicesima edizione. Anche quest’anno gli ascolti sono soddisfacenti, ma il pubblico vuole sapere quando andrà in onda la finalissima del talent show di Rai 1.

La sedicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci entra nel vivo. Chi approderà in finale? Quattro coppie sono già state eliminate, una si è ritirata. In gara restano otto coppie, ma nelle prossime settimane probabilmente ci sarà un ripescaggio.

Al momento le coppie favorite per la vittoria finale sono quelle formate da: Arisa e Vito Coppola, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron. La cantante è apprezzata anche dal pubblico e potrebbe essere proprio lei la maggiore indiziata per la vittoria del talent show di Rai 1.

Ma quando andrà in onda la finalissima? Le puntate dovrebbero essere dieci. La decima ed ultima puntata dovrebbe andare in onda sabato 18 dicembre 2021. Usiamo il condizionale perchè i piani della Rai potrebbero cambiare da un momento all’altro. Con grande probabilità, però, la finale andrà in onda proprio sabato 18 dicembre 2021.