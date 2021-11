“Sono felice di…”: non solo il matrimonio, altro splendido annuncio di Federica Panicucci

Al settimanale Chi Federica Panicucci ha svelato come vorrebbe il matrimonio con Marco Bacini e ha dato anche un’altra bellissima notizia.

Dopo aver rivelato tempo fa a Verissimo di volersi sposare col compagno nel 2022, Federica Panicucci ha raccontato al settimanale Chi come immagina quel fatidico giorno. L’imprenditore milanese Marco Bacini e la famosa conduttrice originaria di Cecina sono una coppia da ormai dal 2016 e la loro storia procede di bene in meglio.

“Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”, ha detto alle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini senza comunque annunciare una data ufficiale. Molto probabilmente, la decisione dipenderà anche dall’evolversi della situazione legata alla pandemia da Covid.

Per l’amatissimo volto di Mattino 5, quelle con Marco Bacini saranno le seconde nozze: ricordiamo infatti che nel 2015 Federica si è separata dal suo primo marito Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, Sofia e Mattia.

Innamoratissima dell’attuale compagno, come si può immaginare la conduttrice è davvero al settimo cielo, ma i motivi di gioia per lei non sono finiti qui. Scopriamo cosa ha rivelato riguardo al suo futuro televisivo.

Federica Panicucci, gli altri progetti oltre al matrimonio

Nonostante le indiscrezioni trapelate in questi giorni su un suo possibile addio a Mattino 5 che la vede al timone dal 2009 con grande successo, Federica Panicucci ha dato una splendida notizia al suo pubblico. “Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”, ha annunciato nel corso dell’intervista.

Sull’ipotetica conduzione della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, prevista per il prossimo mese di marzo 2022, di cui è già stata alla guida nel 2006, la presentatrice fa sapere di non averne ancora discusso con Mediaset, ma ha comunque offerto la sua disponibilità nel caso le venisse proposto.

Sembra quindi che la bravissima Federica resti al timone di Mattino 5 e la notizia non può che far felici tutti, siete d’accordo?