La notizia che ha sconvolto tutti: arrivano le anticipazioni choc, sono pronti a salutare per sempre il loro pubblico.

Arriva la notizia di molti addii per la celebre soap di Canale 5. Molto presto il pubblico dovrà dire addio ad alcuni interpreti, ma si sà, ogni personaggio che se ne va porta con se nuovi ingressi all’interno della storia. Chi sarà ad abbandonare la soap opera spagnola.

Le anticipazioni spagnole hanno rivelato l’addio di ben tre personaggi. La famosa serie televisiva in onda su Canale 5 ha sempre appassionato il grande pubblico, tant’ è che ormai va in onda da ben sette anni. La serie racconta la vita di un particolare quartiere spagnolo negli anni a cavallo del diciannovesimo e ventesimo secolo. Come qualsiasi telenovela è normale affezionarsi ai molteplici personaggi che compaiono sul piccolo schermo, purtroppo però alcuni di loro dovranno abbandonare per sempre la serie.

Anticipazioni choc: pronti a salutare per sempre il loro pubblico

Il nome originale della soap opera è Acacias 38, in Italia è stata conosciuta e apprezzata come Una vita. La storia racconta della vita di diverse ricche famiglie del quartiere e delle loro domestiche. Dopo il tanto atteso lieto fine tra Camino e Maite, che possono finalmente stare insieme, i due personaggi abbandoneranno la serie, ma non è finita qui! Altri protagonisti di Una vita abbandoneranno il set spagnolo. Anche Laura, interpretata da Agnès Llobet, non ci sarà più perché il suo personaggio decide di lasciare Acacias per sempre.

Ci sono altri due personaggi a cui il grande pubblico dovrà dire addio, si tratta di Santiago, interpretato da Aleix Melé e il personaggio di Felicia, la cui attrice è Susana Soleto. Il personaggio di Santiago abbandonerà per sempre il quartiere di Acacias per crearsi una vita migliore altrove, dopo aver messo in atto la sua ultima vendetta. Per quanto riguarda Felicia invece, il suo percorso nella serie si concluderà con la sua morte, che però non sarà mostrata al pubblico. A cercare le risposte per questo omicidio sarà invece Marcos, il quale tenterà in ogni modo di risolvere questo mistero.

Per ogni addio c’è sempre un nuovo benvenuto, siamo curiosi di sapere quali saranno i prossimi protagonisti di Una vita, e soprattutto come andrà a finire la travagliata storia del quartiere di Acacias.