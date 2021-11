Ancora adesso l’amatissimo cantante ha lo stesso sguardo vispo di quando era soltanto un bambino: l’avete riconosciuto? È proprio lui.

Un scatto del passato, quello di cui vi andremo a parlare tra qualche istante. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione da parte dei suoi followers. L’amatissimo cantante italiano e voce di tantissimi successi ha condiviso questo foto di sé da bambino. Ed ha impressionato letteralmente il suo pubblico social. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Sono diventati come dei veri e propri diari segreti, questi social network. Utilizzati da tutti noi, le applicazioni di quest’ultima generazione offrono la possibilità di restare sempre in contatto col nostro pubblico. Basta un click, una foto o un video e subito veniamo catapultati nella dimensione ‘social’. Sia chiaro: noi gente ‘comune’ non siamo i soli ad utilizzarli, ma anche i nostro Vip adorano usarli soprattutto per non perdere i contatti coi loro followers. Sui loro profili, c’è da ammetterlo, condividono ogni cosa: foto del passato, novità lavorativa o momenti della loro quotidianità. Ne è l’esempio lampante la foto riproposta in alto. Ecco, ma voi siete riusciti a riconoscerlo? È proprio l’amatissimo cantante italiano da bambino! Impressionante, ancora adesso ha quello sguardo vispo che si vede in foto.

Ha ancora lo sguardo vispo che aveva da bambino: è proprio l’amatissimo cantante italiano

Una cosa è certa: tutti hanno cantato una sua canzone! Cantante amatissimo e voce di tantissimi singoli di successo, l’interprete emiliano vanta di un seguito davvero impressionante. E, sia chiaro, non soltanto facciamo riferimento alla sua carriera musicale, ma anche a quella ‘social’. Attivissimo su Instagram, il cantante non perde occasione di condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciando il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto da bambino.

Di chi stiamo parlando, però? Ebbene: se guardate con attenzione la foto, non farete assolutamente difficoltà a riconoscerlo. Stiamo parlando proprio di lui: il mitico Nek, nonché Filippo Neviani! Non credete che sia lui? È impossibile farlo: è completamente identico! Senza considerare, inoltre, che il taglio degli occhi e l’espressione del viso non sono affatto cambiati nel tempo.

Voi l’avevate riconosciuto?