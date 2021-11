Victoria Beckham, somiglianza impressionante con suo padre: la foto non lascia dubbi

Su Victoria Beckham e sulla sua famiglia c’è sempre tanta curiosità, ma non tutti hanno mai visto suo padre: spunta la foto, che somiglianza!

Per molti è nota come ‘la signora Beckham’, ma Victoria Adams non è di certo solo la moglie del celebre calciatore David. Diventata famosa in tutto il mondo a metà degli anni ’90 come componente delle Spice Girls, l’ex Posh Spice è una brillante donna in carriera.

Leggi anche————>>>David e Victoria Beckham, avete mai visto il loro figlio? Impossibile non farci caso: è impressionante!

Dopo aver lasciato la storica band britannica ed aver proseguito per qualche tempo la carriera di cantante con la pubblicazione di diversi singoli e di un album da solista, oggi è diventata infatti una stilista conosciuta a livello internazionale.

Sicuramente la sua fama è strettamente legata al matrimonio ultraventennale con l’ex calciatore inglese David Beckham col quale ha costruito una splendida famiglia. I due si amano come il primo giorno e sono genitori di ben quattro figli: Harper, Brooklyn, Romeo e Cruz.

Seguita da quasi 30 milioni di follower, l’ex Spice Girl condivide tramite il suo profilo anche foto che la ritraggono insieme ai suoi cari. Proprio tra queste è spuntata quella insieme al padre, Anthony Adams. Non immaginate quanto si somigliano!

Victoria Adams, il tenero scatto col padre incanta tutti: sono due gocce d’acqua!

Nata in Inghilterra come il resto delle altre ex componenti delle Spice Girls, nella contea di Essex, Victoria è la maggiore di tre fratelli. E’ molto legata ai suoi genitori, Anthony William Adams e Jacqueline Doreen Cannon.

Suo padre lavorava come ingegnere elettronico, mentre la mamma è stata una impiegata assicurativa e anche parrucchiera. In questo scatto tratto dal profilo Instagram dell’ex cantante vediamo un’immagine tenerissima che la ritrae abbracciata al papà.

Leggi anche————->>>Avete mai visto la casa di Victoria e David Beckham? Comfort pazzeschi, non crederete ai vostri occhi

Salta subito all’occhio l’incredibile somiglianza tra loro: bocca e naso sono praticamente identici! Inoltre, non si può fare a meno di notare l’eleganza del signor Adams che mostra tra l’altro di portare benissimo la sua età, complimenti!