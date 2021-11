L’abbiamo tanto amata in Tempesta d’amore: oggi l’attrice è così, la riconoscete dopo 15 anni?

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca in onda dal 2006, quando ha esordito su canale 5. Dal 2007 è trasmessa su rete Quattro. Oggi la serie, dato il successo, è ancora in onda ed è arrivata alla diciassettesima stagione.

In ogni stagione, la trama si concentra, in particolare, su due protagonisti e sul loro amore. Nella foto in alto è fotografata un’amatissima attrice. Anche lei ha fatto parte della soap opera tedesca, ma tanti anni fa, parliamo di ben 16 anni fa, anche se, fino al 2010, è stato presente più volte. Vi anticipiamo, che non è affatto cambiata nel tempo. Voi, l’avete riconosciuta? E soprattutto, avete riconosciuto il suo personaggio?

E’ l’amata attrice di Tempesta d’amore: la riconoscete? Da allora sono passati 11 anni

L’attrice che vediamo in foto è molto amata e apprezzata. L’abbiamo vista nella famosa soap opera tedesca Tempesta d’amore. Da allora, sono passati ben 15 anni, e oggi è molto impegnata, basta vedere alcuni scatti che lei stessa pubblica sui social.

Ma guardando lo scatto l’avete riconosciuta? Vi sveliamo che, ha recitato nella prima stagione e ha vestito i panni della protagonista. La sua storia d’amore con Alexander ha tenuto incollati i telespettatori. Lei ha vestito i panni di una pasticciera, mentre il protagonista maschile era il direttore di un grande hotel. Adesso, avete capito di chi parliamo?

Ebbene sì, nello scatto è fotografata la bellissima attrice Henriette Richter Rohl, interprete di Laura nella prima stagione di Tempesta d’amore. Da allora sono passati circa 16 anni, anche se, più volte è stata presente fino al 2010. Sembrerebbe che l’amatissima Henriette non sia affatto cambiata. Oggi appare più in forma che mai. Classe 1982, ha esordito come attrice quando era giovanissima, aveva circa 15 anni. La sua è una famiglia di attori e attrici. Si legge, infatti, che i suoi genitori hanno recitato a teatro e anche in diversi film. Ma non solo, anche suo fratello e alcune sue zie, hanno intrapreso la medesima strada. Curiosando sul suo canale instagram, è evidente, dagli scatti che l’attrice pubblica, che è molto impegnata.