All Together Now, chi è Samir: età, Instagram e curiosità sul concorrente della trasmissione di Canale 5, condotta da Michelle Hunziker.

La quarta edizione di All Together Now è entrata ormai nel vivo! La gara è entrata ormai nel vivo e i concorrenti stanno dando il massimo per andare avanti. Tra i concorrenti più in vista di questa edizione c’è senza dubbio Samir.

Nel corso delle quattro puntate dello show, Samir ha incantato tutti con la sua voce, ma cosa sappiamo di lui? Conosciamolo meglio e, soprattutto, scopriamo come trovarlo su Instagram!

Samir è uno dei concorrenti di All Together Now: tutto quello che sappiamo di lei

Continua la gara di All Together Now. Come ogni anno, l’obiettivo dei concorrenti è quello di far scatenare ( ed alzare!) i componenti del muro e i quattro giudici speciali, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J Ax. Che nel corso delle puntate hanno permesso a Samir di proseguire il suo percorso nella trasmissione di Canale 5.

Di lui non sappiamo molto, è nato nel 1999 e, da quanto si legge sul web, sarebbe nato a Como. La sua passione per la musica è nata quando era ancora piccolo: in particolare ama la musica R&B, Soul e Pop. Il suo nome è Samir Abass Awudu ed è così che lo troverete su Instagram. Il suo profilo conta 3,507 followers, ma è su Tik Tok che Samir è una vera e propria star: il cantante ha più di 70 mila followers.

Non ci resta che seguire le prossime puntate dello show per scoprire chi andrà avanti nella gara e, soprattutto, chi salirà sul gradino più alto del podio. Voi per chi farete il tifo? L’appuntamento con la trasmissione di Canale 5 è ogni domenica, in prima serata, su Canale 5.