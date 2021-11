Mara Venier è inarrestabile, per la puntata di Domenica In del 28 Novembre sono previsti ospiti incredibili: anticipazioni imperdibili.

È giunta una nuova Domenica. E, come al solito, è arrivato il momento di una nuova puntata di Domenica In. A distanza di sette giorni dall’incidente che l’ha colta in diretta, Mara Venier ritorna al timone del suo adoratissimo e seguitissimo programma. Sottolineando, ancora una volta, quanto sia una forza della natura. Vi anticipiamo, la puntata di quest’oggi di Domenica In sarà ricca di ospiti davvero impressionanti.

Leggi anche –> Domenica In, commovente racconto di Carlo Verdone: “Ha voluto lenire il mio dolore”, c’entrano suo padre e sua figlia

Come al solito, ci saranno tantissimi ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Domenica In nel corso della puntata di questo’oggi 28 Novembre. E, sia chiaro, non soltanto si parlerà di musica e di intrattenimento, ma anche di molto altro ancora. A partire, quindi, da volti amatissimi della televisione italiana. Fino ad attori amatissimi ed apprezzatissimi. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? State tranquilli, vi diremo noi ogni cosa!

Leggi anche –> Maurizio Costanzo commenta Pretelli a Domenica In: “Se la Venier lo ha scelto significa che…”

Domenica In, puntata del 28 Novembre: anticipazioni imperdibili, cosa succederà

Una nuova puntata di Domenica è pronta a fare compagnia al suo amatissimo pubblico. E, mai come questa volta, la splendida Mara Venier ha pensato degli ospiti davvero speciali. Non soltanto, come consueto, si parlerà di Ballando con le stelle, delle sue esibizioni ed emozioni, ma si affronteranno tantissimi altri argomenti importantissimi.

Leggi anche –> Domenica In, ‘doccia gelata’ per Mara Venier: non se lo sarebbe mai aspettato…

Scopriamo insieme, a questo punto, le anticipazioni di Domenica In del 28 Novembre:

Sabrina Salerno: protagonista indiscussa della recentissima edizione di Ballando con le Stelle, la splendida cantante si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa. Proprio recentemente, la showgirl ha raccontato di un clamoroso litigio con Samuel Peron dietro le quinte. Ne svelerà qualche dettaglio in più? Staremo a vedere!;

protagonista indiscussa della recentissima edizione di Ballando con le Stelle, la splendida cantante si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa. Proprio recentemente, la showgirl ha raccontato di un clamoroso litigio con Samuel Peron dietro le quinte. Ne svelerà qualche dettaglio in più? Staremo a vedere!; Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta: entrambi protagonisti della nuova serie tv Rai ‘Blanca’, i due amatissimi attori racconteranno qualche sua ‘chicca’ del tutto inedita. Vi sta piacendo questa nuova coppia della televisione;

entrambi protagonisti della nuova serie tv Rai ‘Blanca’, i due amatissimi attori racconteranno qualche sua ‘chicca’ del tutto inedita. Vi sta piacendo questa nuova coppia della televisione; Flavio Insinna: amatissimo conduttore ed attore, la colonna portante de L’eredità ha da poco scritto un libro. E alla padrona di casa ne racconterà ogni suo dettaglio;

amatissimo conduttore ed attore, la colonna portante de L’eredità ha da poco scritto un libro. E alla padrona di casa ne racconterà ogni suo dettaglio; Luca Trapanese: sicuro assisteremo ad un momento emozionante con lui. Luca, infatti, è il primo genitori single ad aver adottata Maria;

sicuro assisteremo ad un momento emozionante con lui. Luca, infatti, è il primo genitori single ad aver adottata Maria; Amadeus: mancano pochissimi mesi a Sanremo 2022, eppure l’ansia e la trepidazione aumentano sempre di più. Il direttore artistico del Festival si svelerà senza troppi giri di parole alla padrona di casa. Ci darà anche informazioni su Fiorello? Staremo a vedere!;

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. In studio, ci saranno Alvise Rigo, Federico Fashion Style, Elisa Isoardi, Alba Parietti, Rossella Erra e Guillermo Mariotto. Infine, ci sarà anche lui: Pierpaolo Pretelli nei panni di ‘Mamma mia’.

Insomma, se non è questa una puntata imperdibile, quale sarà?