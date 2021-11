È stato uno degli autori storici di Amici, lo ricordate dietro la cattedra del talent? Scopriamo insieme com’è cambiata la sua vita oggi.

Correva esattamente il 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi inaugurava Saranno Famosi. E ne diventava la sua colonna portante d’eccezione. Da quel momento, sono trascorsi ben 20 anni ed Amici non soltanto continua ad essere uno dei programmi più seguiti in assoluto, ma ha visto alternarsi nel suo studio tantissimi concorrenti, professori ed autori.

Oltre a Luca Zanforlin, storico autore e fedele amico di Maria De Filippi, anche il protagonista di questo nostro articolo è stato uno delle colonne portanti del programma di Canale 5. In qualità di autore e responsabile di produzione, il buon Chicco Sfondrini ha rappresentato una presenza fissa del talent a partire dalla sua prima edizione, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, fino alla sua ottava. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Appurato che sono esattamente 13 anni da quando Chicco Sfondrini non figura più tra il cast fisso di Amici, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Ricordate Chicco Sfondrini, uno degli autori storici di Amici?

Chicco Sfondrini, quindi, è stato uno degli autori storici di Saranno Famosi ed Amici. Entrato a far parte del programma sin dalla prima edizione fino all’ottava, il simpaticissimo Sfondrini ha vestito i panni di autore e di responsabile di produzione. Da circa 13 anni, però, Chicco non figura più tra le presenze fisse del programma. E, sebbene non si conosca il motivo del suo ‘addio’, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. E, soprattutto, come sia cambiata la vita dopo Amici.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Chicco Sfondrini non abbia cambiato la sua vita. Ci spieghiamo meglio: spulciando il suo profilo Instagram, abbiamo appreso che, seppure abbia detto ‘addio’ e ai programmi di Maria De Filippi, sembrerebbe che abbia continuato a lavorare per alcuni programmi Mediaset. Tra questi, a quanto pare, sembrerebbe esserci anche La sai l’ultima?. Ma non solo. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che abbia lavorato come autore anche per altri programmi televisivi. Com’è diventato, invece? Eccolo oggi:

Insomma, non è affatto cambiato! Vi piacerebbe rivederlo?