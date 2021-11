Beautiful, anticipazioni americane: la decisione shock di Hope, nulla sarà come prima; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno colpi di scena ancora più sconvolgenti. Al momento, Hope Logan sembra vivere un periodo relativamente tranquillo, nonostante Liam si interessi un po’ troppo alla vita di Steffy e alla sua relazione con Finn. A breve, però, nella vita di Hope arriverà un vero e proprio terremoto!

Hope si troverà davanti a una decisione davvero sofferta, che potrebbe distruggere il rapporto con le persona che ama. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: la decisione di Hope lascerà tutti senza parole

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Come abbiamo anticipato, ci saranno tanti ritorni nel cast della soap opera americana. Tra i più attesi c’è senza dubbio quello di Taylor Hayes, l’ex moglie di Ridge Forrester, mamma di Steffy e Thomas. Ma non è la sola ad essere attesa dal pubblico!

Ben presto, però, tornerà in scena anche un altro grande protagonista della serie. Si tratta di Deacon Sharpe, il padre di Hope! La giovane ragazza, infatti, è nata dalla relazione tra Brooke e Deacon, che all’epoca era impegnato con Bridget, figlia di Brooke! Un triangolo che fece molto discutere…ma qual è il motivo del ritorno di Deacon?

Ebbene, l’uomo è intenzionato a recuperare il rapporto con la figlia, ma nessuno è d’accordo. Ridge non vuole assolutamente che Deacon torni nella vita delle Logan e, soprattutto, Liam si oppone a questo riavvicinamento, considerando Sharpe pericoloso anche per la piccola Beth. Ma cosa ne pensa Hope?

È questo il punto: Hope ha tutte le intenzioni di recuperare il tempo perduto col suo papà! La figlia di Brooke non intende cacciare nuovamente Deacon dalla sua vita, per nessuna ragione. La sua decisione finirà per allontanarla da Liam? Staremo a vedere!

Quel che è certo è che Deacon porterà scompiglio nelle vite dei protagonisti, come d’altronde ha sempre fatto nella soap. Noi non vediamo l’ora di rivederlo in azione, e voi?