E’ bellissima, l’amata conduttrice cambia ancora look: vederla con questo nuovo aspetto vi lascerà senza parole.

Francesca Manzini è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, comica ed imitatrice. E’ amatissima! Con la sua spontaneità ci fa sempre ridere e divertire. A quanto pare, come da lei svelato qualche settimana fa, l’anno prossimo, la vedremo ritornare a Striscia la Notizia.

“Felice di comunicarvi che ci rivedremo a Striscia la notizia, nel 2022. Non so se sarò bionda, ma qualcosa mi inventerò”, scrive la conduttrice. Ebbene, Francesca ama stupire e soprattutto ama cambiare, perchè, spesso, cambia look. Anche questa volta l’ha fatto, ha stupito i suoi follower e si è mostrata con un nuovo look, sempre più particolare: l’avete vista?

L’amata conduttrice cambia ancora look: vederla vi lascerà a bocca aperta

L’amatissima conduttrice sembrerebbe stia vivendo un momento magico. Ha trovato l’amore al fianco di Marco Scimia. Il suo fidanzato è praticamente il sosia italiano di Jhonny Depp. Sono uguali, a parte piccoli dettagli. Sui social, la Manzini si mostra felice e sempre più innamorata.

A quanto pare, come da lei comunicato sul suo canale social, seguito da ben duecento mila follower, nei prossimi mesi, esattamente nel 2022, la vedremo nuovamente a Striscia La Notizia e noi, non vediamo l’ora. Francesca è schietta e spontanea, qualità che al pubblico piacciono proprio tanto. Sappiamo che all’amata conduttrice piace cambiare e ancora una volta, dopo i precedenti cambi, ha stravolto il suo look.

Avete visto lo scatto? Continua a stupire i suoi follower, con questi cambi look del tutto inaspettati. Adesso, la conduttrice ha tagliato ancora i capelli e ha fatto una frangetta. Ma cosa notiamo fin da subito? Ha tinto i capelli e si è mostrata super bionda. Anche se, il colore ha sfumature di castano al suo interno. Francesca Manzini può tagliare i capelli, può cambiare colore, ma possiamo solo dire che è bellissima sempre. A noi, questo cambio look, piace proprio tanto! Voi, cosa ne pensate?