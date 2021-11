Hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi e da lì la loro vita è cambiata, Brett e Daya ad oggi sono ancora una coppia? Colpo di scena.

In tutte le edizioni di 90 giorni per innamorarsi, Brett e Daya sono stati coloro che hanno saputo intrattenere l’attenzione del pubblico in men che non si dica. Protagonisti indiscussi della seconda edizione del programma di Real Time, i due giovanissimi hanno scelto di partecipare allo show, di mettere alla prova i loro sentimenti e di compiere questo vero e proprio salto nel vuoto.

Diciamoci la verità: 90 giorni per innamorarsi può essere considerata come una scommessa per tutti i suoi partecipanti! Coloro che decidono di prendervi parte, infatti, non sanno chi incontreranno e, soprattutto, chi avranno la possibilità di conoscere per circa 90 giorni. Insomma, parliamoci chiaro: è un vero e proprio terno a lotto, che dalla sua parte, però, può portare alla nascita di splendide storie d’amore. Cosa sappiamo, però, di Brett e Daya? Le loro nozze, come ricorderete, sono state celebrate nel 2015, ma ad oggi sono ancora una coppia? Scopriamo insieme ogni cosa.

Com’è cambiata la vita di Brett e Daya dopo 90 giorni per innamorarsi? Eccoli oggi dopo 6 anni

Hanno preso parte alla seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi, Brett e Daya. E, sin da subito, hanno conquistato tutti. Completamente diversi tra loro, i due giovanissimi ragazzi hanno avuto ben 3 mesi di tempo per conoscersi ed innamorarsi. Tanto che, come previsto dal programma, hanno anche deciso di sposarsi al termine dello show. Ad oggi, però, come sono cambiati? In particolare, la loro vita ha subito qualche rivoluzione?

Sono trascorsi ben 6 anni dal loro matrimonio, eppure tutti si chiedono come sia cambiata la vita di Brett e Daya dopo 90 giorni per innamorarsi. Sono ancora una coppia del programma? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare il profilo Instagram di lui. Ed abbiamo appreso che, ad oggi, i due piccioncini sono ancora una coppia. Ed, insieme ai loro figli, formano una famiglia davvero splendida. Eccoli insieme in tutto il loro splendore:

L’avreste mai detto?