“Nomination decise dal programma”, bufera al Gf Vip: grave accusa di una ex concorrente

Scoppia la bufera al Gf Vip, la grave accusa di una ex concorrente del reality show: “Le nomination sono decise dal programma”

Guai in arrivo per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Una ex concorrente ha lanciato una grave accusa sul programma. Secondo lei le nomination sarebbero decise dalla produzione. Le sue parole ovviamente sono assai pesanti. Si mette a repentaglio, infatti, la veridicità del programma.

Bufera al Gf Vip: grave accusa di una ex concorrente

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. Il reality show è iniziato il 13 settembre 2021. I concorrenti sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da circa due mesi. La finale sarebbe dovuta andare in onda a dicembre, ma i vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata del reality show. La puntata finale andrà in onda dunque a marzo 2022.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia non sono ancora a conoscenza di questa notizia e probabilmente lo sapranno poco prima delle festività natalizie. Sarà sicuramente un brutto colpo per loro. Molti, infatti, hanno già fatto partire il conto alla rovescia. Come reagiranno? Decideranno di restare o uscire dal programma?

Nel frattempo, però, sono arrivo nuovi guai per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Una ex concorrente del programma, infatti, ha lanciato una dura accusa. Secondo lei le nomination sarebbero decise dalla produzione. Le sue parole sono molto forti. L’ex concorrente se la prende anche con il conduttore del reality show. Ma volete sapere di chi stiamo parlando?

Durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini ha ripreso Lulù Selassié perchè non ha giustificato per bene la sua nomination. Subito dopo su Twitter è arrivato il commento di Cristina Plevani, ex concorrente del reality show. “Il Gf decide chi deve nominare. Togli gli uomini, togli gli immuni e il conduttore si inca**a perchè non trovi motivazioni sui rimanenti“, ha scritto la Plevani sul noto social network. Cristina poi attacca anche il conduttore del reality show: “Ripigliati Signorini e un po’ meno con i toni“.