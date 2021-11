Ricordate la splendida e simpaticissima bambina di ‘Matilda sei mitica’? Decisione choc dopo l’incredibile successo: che fine ha fatto oggi.

Tutti la ricorderanno e tutti ancora adesso, a distanza di anni dal suo successo, continuano ad amarla e ad adorarla. Stiamo parlando proprio di lei: la mitica e simpaticissima bimba del film ‘Matilda sei unica’. Diteci la verità: chi è che non ha mai visto la pellicola del 1996? Decisamente nessuno, ne siamo certi!

Leggi anche –> Ha condotto il Festival di Sanremo nel 1989: cosa fa oggi Danny Quinn?

Uscito in tutte le sale cinematografiche, il film ‘Matilda sei unica’ è diventato un vero e proprio cult del grande schermo. Tanto è vero che ancora adesso, dopo ben 25 anni dalla sua prima uscita, continua a piacere a tutti. E, soprattutto, ad essere tramandato di generazione in generazione. Quello che, però, tutti si chiedono è: che fine ha fatto la splendida bimba? Seppure giovanissima ai tempi della pellicola, la piccola aveva alle spalle una carriera impressionante. Protagonista di Melrose Rose, spin off di Beverly Hills 90210, e di ‘Mrs Doubtfire’, la splendida Mara Wilson è diventata un’attrice a tutti gli effetti sin da piccola. Il suo successo, però, è stato conclamato proprio nei panni di Matilda. Siete curiosi di sapere adesso com’è cambiata la sua vita? E, soprattutto, com’è diventata?

Leggi anche –> La sua simpatia ha conquistato il pubblico del GF 6: oggi non immaginereste mai con chi è fidanzata

Com’è cambiata oggi la bimba di Matilda sei mitica? Eccola qui: decisione choc

Sono trascorsi esattamente 25 anni da quando Matilda sei unica è uscito al cinema e la sua protagonista, ma anche tutti gli altri, ha riscosso un successo davvero impressionante. Ad oggi, la splendida bambina continua ad avere un posto nel cuore di tutti noi. Siete curiosi, quindi, di sapere com’è cambiata la sua vita e com’è diventata?

Leggi anche –> L’abbiamo conosciuta nei panni di Emily Valentine in Beverly Hills 90210, ma com’è diventata oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida Mara Wilson abbia preso una vera e propria decisione choc: allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nonostante il suo successo, la giovane ha deciso di dire ‘addio’ al seguito. E di dedicarsi ad altro. Nel 2009, infatti, l’attrice si sarebbe anche laureata. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventata? Eccola oggi:

Insomma, è sempre splendida, non trovate?