Chris Pratt è una star del cinema: sapete chi è la sua ex moglie? E’ un’attrice famosissima e molto amata.

Chris Pratt è un attore statunitense nato in Virginia. Ha debuttato nel mondo del cinema con ruoli di supporto in numerosi film, tra cui Wanted – Scegli il tuo destino, Bride Wars – La mia migliore nemica, Jennifer’s Body. Impossibile dimenticarlo nel ruolo di Peter Quill, alias Star-Lord, protagonista del film Guardiani della Galassia.

Il ruolo di Owen nella trilogia di Jurassic World e quello di Jim Preston in Passenger hanno fatto sì che la sua fama diventasse sempre più grande. Dal 2019, l’attore è sposato con Katherine Schwarzenegger, vi dice nulla il cognome? Ebbene sì, sua moglie è la figlia del mitico Arnold Schwarzenegger. Ma prima ancora, però, Pratt è stato sposato con un’attrice famosissima: la conoscete?

Leggi anche Ne La forza del desiderio è stata Barbara: dopo 20 anni stenterete a riconoscere l’attrice

Chris Pratt è un attore famosissimo: sapete chi è la sua ex moglie? E’ un’attrice molto amata

Tanti i ruoli che sono stati fondamentali ad accrescere la sua popolarità. Oggi, Chris Pratt non ha assolutamente bisogno di presentazioni. E’ amato e apprezzato in tutto il mondo. E’ conosciuto per la partecipazione a famose serie televisive, come Everwood e Parks and Recreation.

Leggi anche Sapete dove è stato girato Jurassic World? Quali sono i luoghi del film tanto amato

Si è dato poi al cinema. L’abbiamo visto nella trilogia di Jurassic World, come protagonista in Passenger, nei film Guardiani della Galassia e in numerose altre pellicole. Come vi abbiamo accennato, l’attore è sposato dal 2019 con la figlia di Arnold Schwerzenegger. Si chiama Katherine ed è una scrittrice. Ma prima ancora, Pratt è stato sposato con una famosa e amatissima attrice: sapete chi è?

La sua ex moglie è Anna Faris. E’ un’attrice statunitense nota soprattutto per le sue interpretazioni nella serie di film Scary Movie e per essere stata la protagonista della serie televisiva Mom. Si sono sposati nel 2009 e nel 2012 sono diventati genitori di un bambino. La coppia ha annunciato la separazione nel 2017.