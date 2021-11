Si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Temptation Island, ma adesso sono ancora una coppia? Colpo di scena impressionante!

Sono stati proprio loro i protagonisti indiscussi della recentissima e scorsa edizione di Temptation Island! Stiamo parlando proprio di loro: Manuela Carriero e Luciano Punzo. Rispettivamente nei panni di fidanzata e di tentatore, i due giovanissimi ragazzi hanno partecipato al docu-reality di Canale 5. Ed hanno avuto la possibilità di conoscersi.

La storia di Manuela prima di approdare sull’isola delle tentazioni è nota a tutti. Fidanzata da anni con Stefano Sirena, la giovanissima barese ha raccontato di non fidarsi più del suo compagno per via di un tradimento che aveva scoperto. Mancanza di fiducia che, com’è giusto che sia, l’ha portata all’Is Morus Relais per mettere alla prova il loro amore. Purtroppo, dal programma Stefano e Manuela sono usciti separati. Ma quest’ultima, così come il suo ex compagno, è uscita mano nella mano con il suo tentatore. Ecco. Sono trascorsi meno di 6 mesi da quel momento, ma cosa sappiamo su di loro? Luciano e Manuela, in particolare, sono ancora una coppia?

Si sono conosciuti a Temptation Island, ma sono ancora una coppia?

Una cosa è certa: Temptation Island ha cambiato per sempre la vita di Manuela Carriero e di Luciano Punzo! L’avreste mai immaginato? I due ragazzi, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti all’interno del programma di Canale 5. Si sono immediatamente piaciuti. Ed, una volta terminati i 21 giorni canonici stabiliti dal programma, hanno deciso di uscire insieme e provare a stare insieme. Cosa è cambiato da quel momento? Ad oggi, seppure siano passati pochi mesi, Luciano e Manuela sono ancora una coppia?

A dispetto di tutte le critiche che i ragazzi hanno ricevuto durante e dopo Temptation Island, Luciano e Manuela sono ancora una coppia. E, vi assicuriamo, sono davvero affiatatissimi. A quanto pare, Manuela ha lasciato la sua città d’origine per trasferirsi a Napoli da Luciano. E, ad oggi, sono innamorati più che mai. Insomma, una favola con un lieto fine davvero incredibile.

Sono davvero bellissimi insieme, vero? Auguriamo ad entrambi il pieno raggiungimento della loro felicità.