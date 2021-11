Diletta Leotta, la sua ‘prima volta’: annuncio a sorpresa

Un’altra ‘prima volta’ per Diletta Leotta, l’annuncio è arrivato a sorpresa: di seguito vi spieghiamo nei dettagli di cosa si tratta

Arriva una lieta notizia per i fan della Leotta. Per lei sta per arrivare una nuova ‘prima volta’. L’annuncio è arrivato a sorpresa, nessuno veramente se lo aspettava. Volete sapere di cosa si tratta? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

L’annuncio a sorpresa su Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle conduttrici più famose del mondo dello spettacolo, ma soprattutto più affascinanti. La catanese, infatti, è apprezzata non solo per la sua straordinaria bravura, ma anche per il suo fascino mozzafiato. Ha iniziato a lavorare da giovanissima per Antenna Sicilia, ma ha raggiunto l’apice del successo a Sky, prima come ‘meteorina’ e poi come conduttrice dei programmi dedicati alla serie cadetta.

Dopo la lunga ‘gavetta’ nella rete di Murdoch, la Leotta è passata a Dazn divenendo il volto principale della nuova piattaforma di streaming che quest’anno ha acquistato i diritti del campionato italiano. Diletta ha condotto anche il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus in occasione della 1° e della 5° serata. La Leotta è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre 8 milioni di seguaci.

Dopo la televisione e i social, sta per arrivare un’altra ‘prima volta’ per la Leotta. La conduttrice di Dazn, infatti, esordirà anche al cinema. L’annuncio è arrivato a sorpresa. Nessuno, infatti, si aspettava questa splendida notizia.

La Leotta debutterà il prossimo 16 dicembre al cinema con un ruolo nel nuovo cinepanettone di Christian De Sica e Alessandro Siani, “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram con la locandina del film in uscita il 16 dicembre: “Questo Natale lo passiamo insieme tra risate e magia”. Siamo sicuri che i fan della conduttrice televisiva si precipiteranno al cinema per assistere all’esordio della Leotta.