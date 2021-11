Diventerà papà bis, l’amatissimo volto della televisione italiana l’ha appena annunciato: annuncio fantastico, che gioia!

Una notizia davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, il diretto interessato non ha potuto affatto fare a meno di condividere col suo amatissimo pubblico social: sarà papà bis! Con un dolcissimo ritratto di famiglia, che lo ritrae in compagnia di sua moglie e della loro primogenita, l’amatissimo volto della televisione ha annunciato di essere pronto ad allargare la famiglia.

Leggi anche –> Fiocco azzurro per l’amatissimo attore: è diventato papà per la prima volta, gioia immensa

“Un altro piccolo chef sta crescendo”, sono proprio queste le esatte parole che l’amatissimo volto ha scritto a corredo dello scatto, che lo ritrae in compagnia delle sue donne, per annunciare l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia. Una notizia davvero clamorosa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi ammiratori. Pensate, il lieto annuncio è stato condiviso qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Leggi anche –> “Buongiorno principessa!”, l’amatissimo attore è diventato papà: pioggia di cuoricini per la splendida notizia

Sarà papà bis, notizia fantastica: gioia incredibile!

Risale proprio a qualche ora fa, il post dell’amatissimo volto della tv attraverso cui annuncia di stare per diventare papà bis. A distanza di anni dal suo matrimonio e dalla nascita della sua prima figlia, il simpaticissimo chef è pronto ad accogliere una nuova vita nella sua splendida famiglia. Sia chiaro: al momento, abbiamo pochissime informazioni in merito. Fino ad ora, infatti, non sappiamo se si tratta di una femminuccia o di un maschietto. E né tantomeno sappiamo per quando è previsto il parto. L’annuncio a sorpresa della seconda gravidanza, però, ha fatto impazzire di gioia tutti.

Leggi anche –> “E’ il dono più grande che la vita potesse farci”: appena diventato papà mostra la culla sui social

Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima: Roberto Valbuzzi, amatissimo chef e protagonista indiscusso del famoso programma ‘Cortesie per gli ospiti’.

Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico. Appena appresa la fantastica notizia, sono davvero tantissime le persone che si sono riversate a corredo del dolcissimo scatto per congratularsi con lui. Ai loro auguri, ovviamente, arrivano anche i nostri! Augurissimi a Roberto, la sua splendida Roberta e allora piccolina!