Lo abbiamo conosciuto come il piccolo Bran Stark nella serie televisiva il Trono di Spade, ma com’è oggi l’attore? Stenterete a riconoscerlo

Impossibile non ricordare il personaggio di Bran “lo spezzato”, nella serie tv cult il Trono di Spade. A più di due anni dalla fine del programma che l’ha reso celebre, che fine ha fatto l’attore che l’ha interpretato? Vederlo oggi vi lascerà senza parole, è irriconoscibile!

Il Trono di Spade è una delle serie più famose mai state create, ispirato dalla saga fantasy dello scrittore George R. R. Martin. Ha avuto moltissimi riconoscimenti tra cui il prestigioso Emmy Award per la miglior serie drammatica. Tra i vari personaggi che popolano il crudele mondo di Westeros non possiamo dimenticarci colui che, alla fine delle otto stagioni, ne diventa il re assoluto. Stiamo parlando del giovane Brandon Stark, conosciuto anche come Bran “lo spezzato”. Gli attori che hanno recitato in questa serie hanno conosciuto una popolarità incredibile, ma non tutti si vedono spesso. Come sarà diventato oggi l’attore che ha prestato il volto a Bran Stark?

Com’è oggi l’attore che ha interpretato Bran Stark nel Trono di Spade?

L’ evoluzione di questo personaggio è stata sicuramente una delle più incredibili e inaspettate tra tutti i caratteri del Trono di Spade. La sua sofferenza e le ingiustizie che ha dovuto attraversare l’hanno portato verso vette altissime. L’attore che l’ha interpretato è Isaac Hempstead-Wright, un giovane attore di 22 anni. Isaac ha conosciuto il successo fin da giovanissimo, infatti quando ha iniziato a interpretare Bran aveva solo 12 anni. Per la sua interpretazione di Bran Stark, Isaac ha ricevuto ben due premi: lo Scream Award e lo Young Artist Award per la miglior performance in una serie tv.

A distanza dal suo successo Isaac Hempstead-Wright continua con la recitazione che è la sua più grande passione, ma sta anche continuando il suo percorso di studi. Mentre stava girano il Trono di Spade, il giovane attore stava lavorando a un’altro film, 1921 – Il mistero di Rookford. Dopo di che ha recitato in Closed Circuit e Boxtrolls-Le scatole magiche. Il suo lavoro più recente risale proprio a questo anno con Voyagers, un film su un futuro distopico.

Noi adoriamo Isaac Hempstead-Wright e non vediamo l’ora di vedere quali saranno i suoi prossimi lavori da attore!