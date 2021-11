Il dramma di Patrizia Pellegrino raccontato al Grande Fratello Vip: “non l’ho potuto vedere” un racconto veramente choc!

La nuova vippona Patrizia Pellegrino è entrata da pochi giorni nella casa più spiata d’ Italia, e già ha sconvolto i delicati equilibri del gruppo. Inoltre si è aperta su uno straziante racconto sul suo passato.

Patrizia Pellegrino è una delle new entry del GF Vip ma già ha instaurato vari rapporti. Propio con una vippona in particolare la Pellegrino si apre e racconta uno straziante evento che ha segnato la sua vita. Patrizia Pellegrino è conosciuta dal grande pubblico per essere una donna e una professionista dai mille talenti, attrice, cantante e conduttrice televisiva. Durante i primi giorni della sua permanenza nella casa ha raccontato a l’ex Miss Italia Manila, una parte forte del suo passato, sciogliendosi entrambe in una marea di lacrime.

Leggi anche Grande Fratello Vip 6, venerdì 17 settembre: nuovi ingressi in casa, cosa accadrà?

Patrizia Pellegrino racconta il suo dramma al GF Vip: “non l’ho potuto vedere”

Patrizia Pellegrino si confessa a Manila, raccontando il momento più brutto della sua vita, la perdita di suo figlio Riccardo, mancato pochi giorni dopo la sua nascita. L’ attrice ha raccontato: “il giorno che dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro, l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito”. Una sofferenza tremenda per Patrizia Pellegrino, che probabilmente si è aperta con Manila poiché la stessa ex Miss Italia ha avuto un esperienza molto simile.

Leggi anche Chi è Patrizia Pellegrino: età, Instagram, vita privata, esordi, carriera e il drammatico momento

Patrizia inizia un racconto che parte da un bonsai regalatogli da un amica, “Sai che difficilmente i bonsai fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È fiorito! È uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava”. Patrizia Pellegrino in lacrime si rammarica “non l’ho potuto salutare o vedere”. “Lui è il mio angelo custode”. Dopodiché racconta di come ora viva per i suoi figli. L’ attrice a quel punto si scusa con Manila per non essere riuscita a trattenere le lacrime, “scusami, ma quando parlo di Riccardo non riesco a trattenermi, come quando anche tu hai parlato della tua bimba”.

Leggi anche Gf Vip 6, lutto per Manila Nazzaro: triste annuncio

Un racconto veramente doloroso per Patrizia Pellegrino, che sembrerebbe però aver trovato una nuova persona con cui potersi aprire, siamo curiosi di vedere come sarà il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip.