Non riesce a trattenere la sua gioia, incredibile novità per l’ex allievo di Amici: “oggi ho avuto un incontro speciale”.

A quanto pare si prospettano grandi novità per l’ex allievo del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Il suo entusiasmo arriva via social: “oggi ho avuto un incontro speciale” di cosa si tratta?

Il bel ballerino poche ore fa ha pubblicato sul suo canale Instagram un messaggio in cui rende partecipi i suoi fan dell’ imminente novità che ha ricevuto. “Oggi ho avuto un incontro speciale” recita il messaggio, abbinato alla foto in bianco e nero dell’ex allievo di Amici, il quale si mostra sorridente e orgoglioso. Il ballerino ha rivelato di essere al settimo cielo per l’opportunità che gli si è presentata.

Incredibile novità per l’ex di Amici, è al settimo cielo!

La stupenda novità riguarda Tommaso Stanzani, il celebre ballerino che partecipò alla ventesima edizione di Amici ed eliminato durante la terza puntata del serale. Oltre al suo grande talento come ballerino, è diventato ancora più noto al grande pubblico per la sua relazione con l’ influencer milanese Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip nel 2020. A quanto pare le soddisfazioni non arrivano solo in campo amoroso, ma anche professionale. Tommaso Stanzani ha infatti rivelato tramite storie Instagram, della sua imminente partenza per un tour con un incredibile artista italiano.

Il giovane Tommaso non ha potuto rivelare più di pochi dettagli, se non che “ballerò per uno dei cantanti di cui l’ Italia va più fiera all’ estero”. Stanzani ribadisce poi di essere al settimo cielo per questa notizia, anche se rimane un mistero il nome del cantante in questione. Viene dunque smentita la notizia delle ultime ore che vedeva Tommaso Stanzani entrare come concorrente in corsa, nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, il ballerino avrebbe fatto il provino per entrare nella casa, ma probabilmente non lo vedremo mai entrare dato la recente notizia del suo nuovo successo.

Noi siamo felici per il giovane ballerino Tommaso Stanzani, e non vediamo l’ora di sapere per quale artista ballerà durante questo tour. Non ci resta che aspettare!