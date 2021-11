Alle telecamere de La clinica della pelle, Jo non ha perso occasione di spiegare quanto la malattia le abbia cambiato fortemente la vita: cos’è successo!

Sono davvero tantissime le persone che, in queste due edizioni de La clinica della pelle, hanno deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne e chiedere aiuto. Seppure ciascuna di loro con problemi differenti, erano accomunati da un’unica cosa: il forte disagio che provavano sulla loro pelle. Chi a causa di lipomi, chi a causa di cisti e chi, invece, a causa di psiorasi e molto altro ancora, tutti i pazienti della dermatologa irlandese volevano riappropriarsi della propria vita.

La protagonista di questo nostro articolo è Jo, una giovanissima donna. È alle telecamere del programma di Real Time che la giovane ha raccontato il suo dramma. Ed ha spiegato quanto questi condizioni fortemente la sua vita e la sua quotidianità, tanto da essere costretta a nascondersi o a vivere, addirittura, una vita che non le apparteneva affatto. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi alla Craythorne. Non soltanto perché, dopo qualche mese, si sarebbe dovuta sposare, ma anche perché Jo era fortemente intenzionata a vivere una vita degna di essere definita tale. Scopriamo insieme ogni cosa.

La clinica della pelle, Jo non ne può più della sua malattia: cos’è successo

L’incubo di Jo, come raccontato dalla diretta interessata alle telecamere de La clinica della pelle, è accaduto ben otto prima. È proprio nel passato, infatti, che si deve rintracciare l’inizio della sua malattia e l’origine del suo dramma. Jo soffre di melasma e la sua pelle, proprio per questo motivo, è macchiata sia sulla fronte che sulle guance. “Ho provato di tutto, ma la situazione è peggiorata”, ha raccontato alla dottoressa Craythorne. Continuando, poi, a rivelare il suo incubo.

Ciò che affliggeva ancora di più Jo sulla sua malattia è il fatto che, dopo qualche mese, si sarebbe dovuta sposare. E la pelle macchiata, quindi, non le consentiva di essere splendente. Ovviamente, la cura affidatole dalla dottoressa Craythorne è stata piuttosto intensa. Dapprima con la protezione per il viso a massima intensità ed in seguito con diverse creme, Jo ha abbondantemente curato la sua pelle. E i risultati non solo si sono fatti vedere subito, ma sono stati davvero sorprendenti.

Ci auguriamo che Jo adesso stia ancora meglio e che sia pronta a godersi il giorno più bello della sua vita.