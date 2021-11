Loredana Bertè, sono passati tanti anni da questa foto: eccola da giovane, irriconoscibile

Loredana Bertè, sono passati tanti anni da questa foto: com’era da giovane l’amatissima cantautrice.

È una delle artiste più amate del nostro mondo dello spettacolo. Sin dagli anni ’70, Loredana Bertè è considerata una delle più grandi cantautrici del panorama musicale italiano: le sua canzoni hanno fatto sognare, e continuano a farlo, intere generazioni. Ma di recente Loredana è diventata anche un volto amatissimo di famosi programmi tv: dopo il ruolo di giudice ad Amici, quello di coach a The Voice Senior. Proprio qualche giorno fa è iniziata la seconda edizione del talent condotto da Antonella Clerici e la Bertè è una dei quattro giudici, pronta a supportare il suo team. Ma ricordate com’era la cantante da giovane?

Come abbiamo detto, il successo per Loredana arriva molto presto: aveva solo 25 anni quando la sua Sei Bellissima ha conquistato il pubblico. Facciamo un tuffo nel passato, per i fan dell’ultima ora, e scopriamo com’era la mitica Loredana diversi anni fa.

Loredana Bertè, com’era da giovane l’amatissima cantante: la foto del passato

Loredana Bertè è un vero e proprio mito, che non ha bisogno di presentazioni. Ma forse non tutti sanno che la cantautrice è attiva anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben 300 mila followers, con i quali condivide tutte le novità musicali. Non mancano, però, le foto ricordo. Come questa condivisa dalla cantante sul suo profilo circa un mese fa:

La cantante non ha specificato a quanti anni fa risalga questo scatto, la cosa cera è che Loredana è sempre stata di una bellezza disarmante. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete.

The Voice Senior, al via la seconda edizione

Come abbiamo detto, venerdì è partita la seconda edizione di The Voice Senior, il talent di Rai Uno dedicato alle voci degli over 60. Un’edizione che, sin dalla prima puntata, si prospetta scoppiettante, con la new entry Orietta Berti che è stata super apprezzata dal pubblico. La prima puntata dello show è stata seguita da ben 3.645.000 spettatori: tu eri tra questi?