Due gocce d’acqua! Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta?

Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Lei e la figlia sono veramente due gocce d’acqua: ecco la foto della signora Ofelia

Tale mamma, tale figlia: la bellezza è di casa. Se la Leotta è una delle conduttrici più affascinanti del panorama televisivo, di meno non si può dire per la mamma. Le due sono molto somiglianti, quasi due gocce d’acqua. Non l’avete mai vista? In questo articolo vi mostriamo la foto della signora Ofelia.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, quanto è costata la sua nuova casa?

La mamma di Diletta Leotta

Diletta Leotta è diventata in breve tempo una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Nata a Catania, all’età di 17 anni inizia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, nell’ottobre 2015 si laurea in giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma. Nel frattempo partecipa anche alle selezioni di Miss Italia 2009, ma viene eliminata.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, Can Yaman appartiene al passato: chi sarebbe il nuovo fidanzato

Nel 2011 approda a Mediaset, dove conduce la trasmissione “Il compleanno di La5”. Raggiunge il successo, però, a Sky, dove diventa prima ‘meteorina’ di Sky Meteo 24 e poi conduttrice di “Sky Serie B” su Sky Sport 1. Lascia la rete nel 2018 per approdare alla nuova piattaforma di streaming Dazn, dove da un paio di anni è divenuta la conduttrice di punta.

Ha condotto, inoltre, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7 insieme a Francesco Facchinetti ed ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo durante la 1° e 5° serata della manifestazione canora. È anche conduttrice radiofonica e da anni volto (e soprattutto voce) di Radio 105.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, non tutti conoscono questo suo ‘lato’: lo ha raccontato solo ora

Dietro al successo della Leotta ci sono i suoi genitori: Rori, avvocato civilista, e Ofelia. Chi di voi ha mai visto la mamma della giornalista e conduttrice televisiva? Le due donne sono due gocce d’acqua. Guardando questa foto la bellezza sembra essere proprio di casa.

Diletta è molto somigliante alla mamma: stesso vivo, stessi colori. Anche nel padre, però, ritroviamo alcune somiglianze. Di sicuro possiamo affermare con certezza che nella famiglia Leotta la bellezza è di casa. Anche il fratello della conduttrice, Mirko, è molto affascinante.