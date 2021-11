“Presto andrò al GF Vip e racconterò la verità”: l’annuncio lascia tutti senza fiato; cosa accadrà nelle prossime puntate del reality.

La sesta edizione del GF Vip è entrata nel vivo. Nella casa più spiata della tv, i colpi di scena si susseguono rapidamente e, a quanto pare, altri ne sono in arrivo! Nel corso della puntata in onda venerdì sera, è apparso un interessantissimo messaggi sui social di un’ex concorrente del reality show!

“Presto andrò al Grande Fratello e racconterò la verità”, si legge nelle storie di Instagram dell’ex vippona. Di chi si tratta e a quale verità si riferisce? Scopriamo nei dettagli cosa sta accanendo.

“Presto andrò al GF Vip e racconterò la verità”: arriva l’annuncio dell’ex concorrente

Nell’ultima puntata del GF Vip, trasmessa venerdì 26 novembre, è successo davvero di tutto. Dall’incontro tra Alex Belli e la moglie Delia Duran alla sorpresa per Miriana Trevisan, preferita dal pubblico e rientrata in casa. Ma poteva mancare la parentesi dedicata agli amori di Giucas Casella? La risposta è no! Anche perché, a quanto pare, i flirt vissuti dal concorrente nel corso della sua vita sono stati davvero tanti.

Dopo Iva Zanicchi e Orietta Berti, è spuntato un nuovo nome: quello di Patrizia De Blanck. Stando a quanto ha raccontato Giucas, tra lui e la contessa c’è stata più di un’amicizia: l’illusionista l’ha definita proprio una sua ex, con cui ha avuto una frequentazione. Ma cosa ne pensa Patrizia? Ebbene, è proprio suo quel messaggio di cui vi abbiamo parlato:

“Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolare, può parlare lei. Sono uno che dice sempre la verità”, ha dichiarato Giucas. E, a quanto pare, la contessa vuole parlare eccome! Patrizia De Blanck protagonista della scorsa edizione del reality show, tornerà in casa per smentire la versione di Giucas o confermare le sue parole? Non ci resta che attendere le prossime puntate del GF Vip 6 per scoprire di più!