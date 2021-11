Tina Cipollari: “Ho avuto il Covid due volte”, la confessione a Uomini e Donne

Tina Cipollari: “Ho avuto il Covid due volte”, la confessione dell’opinionista è arrivata nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

La stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. I colpi di scena nella trasmissione di Canale 5 sono all’ordine del giorno, tra nuove conoscenze e rotture inaspettate: nasceranno veri amori nello studio? Staremo a vedere. Nel frattempo, a commentare le vicende dei protagonisti ci sono sempre loro, gli amatissimo opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, nel corso della puntata di venerdì 26 novembre, si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata.

In collegamento con Gemma Galgani, assente in studio perché positiva al Covid, Tina ha confessato di aver contratto anche lei il virus nei mesi scorsi, per ben due volte. In seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Andrea Nicole e Roberta? Colpo di scena!

Tina Cipollari ha avuto il Covid: “Ci ho combattuto per un mese”

Le anticipazioni ce lo avevano già annunciato e venerdì è andata in onda la prima puntata senza la dama in studio: Gemma Galgani ha contratto il Covid. Per questa ragione, la dama torinese sarà assente per alcune puntate, ma sarà comunque collegata in studio attraverso uno schermo. Nella puntata di venerdì, Tina e Gemma hanno battibeccato ironicamente anche a distanza, ma è proprio durante il collegamento con la Galgani che l’opinionista ha confessato di aver avuto il Covid.

Nel dire a Gemma che i tempi di guarigione non sono sempre veloci, Tina ha raccontato la sua esperienza con il virus: “Io l’ho avuto due volte, a Novembre dell’anno scorso e poi a Pasqua. Capisco benissimo che è una scocciatura, al di là della sofferenza.. Non è che si guarisce in pochissimi giorni, ti auguro di avere una ripresa veloce…Io ci ho combattuto almeno per un mese.”

È la prima volta che l’opinionista rivela di aver contratto il virus, che, come sottolinea Maria De Filippi, ha rappresentato la causa dell’assenza dell’opinionista in studio per diverse puntate, nel corso della passata edizione: anche la Cipollari si collegò attraverso il video.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, indiscrezione bomba: in arrivo una nuova tronista molto conosciuta

LEGGI ANCHE —>Uomini e Donne, telespettatori senza parole: succederà molto presto

“Ti manco?”, chiede ironicamente Gemma alla sua ‘rivale’. “Non me l’aspettavo, pensavo fossi scappata in qualche isola o in qualche clinica a farti qualche ritocco!”, è la replica dell’opinionista. Non vediamo l’ora di rivedere Gemma in studio!