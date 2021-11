Sabato 27 Novembre è andata in onda la finale di Tu si que vales 2021, ma sapete chi è stato il suo vincitore? Spettacolo puro.

È proprio vero: a distanza di poco più di due mesi dall’inizio di questa nuova edizione, Tu si que vales ha salutato il suo calorisissimo pubblico di Canale 5. Sabato 27 Novembre, come abbiamo raccontato in alcuni dei nostri recentissimi articoli, è andata in onda l’attesissima finale. Alla fine della quale, come ogni gara che si rispetti, è stato eletto il vincitore.

Mai come quest’anno, i finalisti di Tu si que vales 2021 sono stati davvero formidabili. Seppure appartenenti a categorie completamente differenti tra di loro, ciascuno concorrente ha saputo regalare uno spettacolo pazzesco non soltanto ai giudici, che li hanno scelti al momento della loro prima esibizione, ma anche a tutti i telespettatori da casa. Soltanto uno di loro, però, è riuscito ad accaparrarsi il montepremi finale. E di ricevere, quindi, il titolo di vincitore. A questo punto, però, ci chiediamo: chi ha trionfato al termine della gara? Curiosi di sapere qualche cosa in più? E, soprattutto, il suo nome?

Vincitore Tu si que vales 2021, chi è?

La puntata finale che Tu si que vales 2021 ha regalato al suo amatissimo pubblico, diciamoci la verità, è stata letteralmente imperdibile. Ricco di emozioni, di esibizioni elettrizzanti e di colpi di scena, l’ultimo appuntamento dello show del Sabato sera ha saputo aggiudicarsi, senza alcun dubbio, un’ampia fetta di telespettatori. Siete curiosi, però, adesso di sapere chi è stato il suo vincitore?

Ciascuno dei finalisti scelti per l’ultima puntata di Tu si que vales ha saputo impressionare i giudici di Tu si que vales, ma anche tutto il suo pubblico. Solo uno di loro, però, si è conquistato lo scettro. Ecco, ma chi? Appurato che ciascuno dei sedici talenti aveva tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di vincitore, siete curiosi di sapere chi se l’è conquistato? Scopriamolo insieme:

Avete visto proprio bene, si! Il giovanissimo Sadeck, insieme alla sua incredibile crew, si è aggiudicato il titolo di vincitore. Complimenti a lui e alla sua squadra, ma anche a tutti coloro che hanno conquistato la finale!