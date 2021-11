Grazie a Vite al Limite e al programma del dottor Nowzaradan, la paziente è dimagrita ben 128 kg: choc pazzesco, guardiamo il prima e il dopo.

Di trasformazioni sconvolgenti, il dottor Nowzaradan ne ha viste e di tantissime ne è stato l’artefice, ma non si sarebbe mai immaginato e aspettato che la sua paziente, protagonista indiscussa della terza stagione di Vite al Limite, sarebbe riuscita a dimagrire ben 128 kg in un solo anno.

Andato in onda per la prima volta nel 2013, Vite al Limite è uno di quei programmi che riesce a raccontare le storie che, con gravi condizioni di obesità, riescono a dimagrire e a riappropriarsi della propria vita. Ciascuna di loro, come raccontato anche in alcuni dei nostri articoli, ha alle spalle delle storie piuttosto drammatiche, ma anche degli ottimi motivi per ritornare in forma. Ne è l’esempio lampante, infatti, la protagonista di questo nostro articolo. Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della terza stagione del programma, la donna portava dietro un peso pari a 353 kg. Ed è riuscita ad uscirne con ben 128 kg. Difficile crederci, è vero, ma è la verità! Scopriamo, però, insieme com’era. E come è diventata.

È dimagrita 128 kg a Vite al Limite e segna un record impressionante: le immagini a confronto

Tra i tantissimi colpi di scena che Vite al Limite ha saputo regalarci in queste sue nove edizioni, non possiamo fare proprio a meno di raccontarvi questo. Protagonista indiscussa della terza stagione del programma, la trentanovenne di Houston è riuscita a segnare un record imbattibile. E a dimagrire ben 128 kg. Una soddisfazione enorme, quindi, per il dottor Nowzaradan, che di certo non si sarebbe mai aspettato un risultato del genere.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Charity Pierce. Entrata con un peso che superava i 350 kg, la donna è uscita a pesarne 225 kg, battendo ogni tipo di record. Siete curiosi, però, di sapere il ‘prima’ e il ‘dopo’? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, una trasformazione davvero impressionante, non c’è che dire!