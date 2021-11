Lunedì 6 Dicembre andrà in onda la terza puntata di Blanca, le anticipazioni prevedono una decisione choc: cosa accadrà? Colpo di scena.

Sapevamo benissimo che questa nuova stagione televisiva dei canali Rai sarebbe stata imperdibile e, in effetti, le aspettative del suo pubblico non sono state affatto deluse. Dopo la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone e il finale choc, un’altra serie televisiva sta conquistando il pubblico italiano. Stiamo parlando proprio di lei: Blanca!

In onda da una settimana esatta, Blanca ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla prima puntata. E ad oggi che è giunta al suo secondo appuntamento consecutivo si aggiudica, senza alcun dubbio, un vero e proprio premio. Cosa accadrà, però, tra esattamente sette giorni? Salvo cambio di programmazioni, la terza puntata di Blanca andrà in onda proprio Lunedì 6 Dicembre. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà? Ebbene: le anticipazioni prevedono un colpo di scena choc. O, per dirla meglio, una decisione davvero clamorosa da parte della Ferrando. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma più che inevitabile. Pronti a scoprire ogni cosa insieme a noi? Ci pensiamo immediatamente.

Anticipazioni Blanca terza puntata del 6 Dicembre: colpo di scena clamoroso

Se anche a voi sta appassionando questa nuova serie televisiva dei canali Rai, sappiate che la terza puntata risulterà ancora più avvincente. In onda Lunedì 6 Dicembre, Blanca ritornerà in onda col suo terzo appuntamento. E regalerà al suo amatissimo pubblico dei veri e proprio colpi di scena. Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni? Scopriamole insieme.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Blanca sia in procinto di prendere una drastica decisione. Convinta che Liguori non faccia al caso suo e consapevole del feeling tra lo stesso e Marinelli, la Ferrando si autoconvince di doverlo dimenticare. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, da un momento all’altro, il bambino della Marinelli sparisce. E la sovraintendente, dopo aver scoperto che il piccolo in realtà è stato rapito, deciderà di dimenticare tutto. E di lavorare sul campo per ritrovarlo. Le indagini, però, non saranno affatto facili. A quanto pare, infatti, verranno fuori tantissime verità scomode.

Noi non vediamo l’ora arrivi Lunedì 6 Dicembre, voi?