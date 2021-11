Beautiful, anticipazioni americane: nuovi problemi tra Ridge e Brooke, colpa di… Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Di coppie, in Beautiful, ne sono tante e ne nascono tantissime nel corso degli episodi. Ma, ammettiamolo, i “Bridge” sono i protagonisti assoluti della soap. La storia, travagliata e piena di intrighi, tra Brooke e Ridge è da sempre al centro della trama. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, la coppia sembra aver ritrovato la serenità dopo l’uragano Shauna e le nozze a Las Vegas. Ben presto, però, arriveranno nuovi problemi per la coppia… causati da una persona che conosciamo molto bene!

Un clamoroso ritorno in scena, che a quanto pare metterà a serio rischio l’armonia della coppia. Avete capito di chi parliamo? Piccolo indizio… si tratta di un ex di Brooke, che, a quanto pare, non ha dimenticato affatto i bei momenti vissuto con la Logan. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate, siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful anticipazioni: tradimento shock, ma si tratta di un manichino! Accade l’impensabile

Beautiful, anticipazioni americane: Ridge e Brooke di nuovo in crisi? C’entra qualcuno che conosciamo bene…

È tornato il sereno tra Brooke e Ridge… ma quanto durerà? Ebbene, la risposta ci arriva dalle anticipazioni delle puntate americane: non molto! Tra il Forrester e la Logan sta per insinuarsi una nuova minaccia, che poi tanto nuova non è: un ritorno dal passato che sconvolgerà le vite dei protagonisti!

Parliamo di Deacon Sharpe, ex di Brooke e padre di Hope: quest’ultima è nata proprio dalla relazione passionale tra Deacon e la mamma. Una relazione nata quando Deacon era impegnato con Bridget, l’altra figlia di Brooke! Insomma, Sharpe ha sempre saputo come creare scompiglio nella vita dei protagonisti. E, a quanto pare, sta per ricominciare!

Deacon torna con l’obiettivo di recuperare il rapporto con la figlia Hope, ma giorno dopo giorno si capirà che l’uomo è ancora legato anche a Brooke… A differenza di Ridge e Liam, contrari al ritorno di Deacon nella vita delle Logan, Brooke sembra essere favorevole: vuole che Hope possa passare del tempo col suo papà. In questo modo, però, Deacon finirà col passare del tempo anche con Brooke… cosa accadrà?

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: la decisione shock di Hope, nulla sarà come prima

LEGGI ANCHE —->A Beautiful arriva Li: non indovinereste mai chi è

Nell’ultimo video di anticipazioni postato sulla pagina social ufficiale della soap, la domanda è proprio questa: Deacon causerà problemi ai “Bridge”? La risposta sembra sempre più chiara! Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa accadrà.