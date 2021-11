Chi è Ferdinando Giordano? Instagram, fidanzata, quanti anni ha e cosa fa oggi.

Sembrerebbe notizia confermata che Ferdinando Giordano entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, prendendo parte alla sesta edizione del reality, ma non è un volto nuovo del programma.

Ferdinando Giordano a quanto pare entrerà nella casa più spiata d’ Italia. A dare conferma del fatto arrivano anche le storie Instagram del diretto interessato, che sembrerebbe proprio essere all’ interno dell’ hotel dove soggiornano i vip prima di entrare, affrontando la quarantena. Chi lo conosce sa bene che non è la prima volta per Ferdinando Giordano all’ interno del Grande Fratello. Infatti, ha partecipato a ben due edizioni del GF, una nella stagione 11 del programma, dove arrivò secondo, e poi nell’ anno successivo dove però è stato eliminato dopo poche settimane. Ma chi è Ferdinando Giordano? Scopriamo la sua età, fidanzata, Instagram e cosa fa oggi.

Leggi anche GF Vip, indiscrezione bomba: tra i nuovi ingressi ci sarà anche lui, è già stato nella Casa!

Chi è Ferdinando Giordano? Instagram, età, fidanzata, lavoro

Il bel Ferdinando Giordano dopo la sua partecipazione alle edizioni del Grande Fratello ha avuto anche occasione di realizzare uno dei suoi sogni: fare l’attore. Il campano infatti ha recitato in Le tre rose di Eva 4, ma la sua carriera come attore si è fermata li. Oggi Giordano fa il commesso e si dedica a le sue molteplici passioni, tra cui il fitness, ma il suo sogno rimane comunque il cinema. Attualmente ha 41 anni, è nato a Salerno nel 1980. Ha spesso parlato del suo rapporto travagliato con il padre, il quale ha avuto vari problemi con la giustizia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale aleggia un grande mistero. Molto famosa la storia che ha avuto con la sua ex inquilina della casa del GF, Angelica Livraghi, con cui ha fatto coppia fissa già durante il programma.

Leggi anche GF Vip, nuovi ingressi bloccati per sospetto caso Covid: un’indiscrezione rivela il nome

Le prove della loro relazione risalgono al 2019, dopo di che silenzio assoluto, non è mai stata annunciata una rottura tra i due. A chiarire le cose ci pensa però il profilo Instagram della Livranghi, che la vede felicemente ritratta con il suo fidanzato Simone Laureti, con cui a quanto pare sta da parecchio tempo. Tutto fa pensare quindi che Ferdinando Giordano sia single o che abbia una relazione che vuole tenere nascosta al grande pubblico. Il suo profilo Instagram conta pochissimi follower e altrettanto poche foto pubblicate. Questo perché alcuni anni fa la piattaforma social ha eliminato il suo profilo, poiché avrebbe pubblicato alcune foto che non rispettavano la community e le regole di Instagram.

Leggi anche Isola dei famosi 2022, indiscrezione bomba: i primi 4 concorrenti sarebbero proprio loro

Non vediamo l’ora di scoprire se Ferdinando Giordano entrerà veramente nella casa del Grande Fratello Vip 6, ne vedremo delle belle!