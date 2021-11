È diventato papà per la prima volta in assoluto proprio nei giorni scorsi, dolcissimo fiocco rosa per il personaggio tv: benvenuta Chiara!

Una notizia davvero sensazionale! E che lo stesso diretto interessato non ha perso occasione di poter condividere con il suo pubblico. È diventato papà per la sua prima volta! Con una dolcissima fotografia che lo ritrae in compagnia della sua splendida compagna e della nuova arrivata, il volto tv ha annunciato questa lieta novella!

Inutile raccontarvi che, appena appresa la notizia, tutti i suoi ammiratori non hanno perso occasione di poter dimostrare il loro affetto! A corredo dello scatto, infatti, non soltanto si contano tantissimi messaggi di congratulazioni e di auguri, ma anche tantissimi likes. D’altra parte, diciamoci la verità, di fronte ad una notizia del genere si poteva mai avere una reazione differente? Assolutamente no, non c’è che dire! Di chi parliamo? Scopriamolo!

Fiocco rosa: e diventato papà di una dolcissima femminuccia, benvenuta Chiara

Sapevamo che la sua compagna era incinta e sapevamo perfettamente che sarebbe diventato papà molto presto. La notizia della nascita di Chiara, però, ha ugualmente sorpreso tutti i suoi ammiratori. E li ha letteralmente riempiti di gioia. A condividere questa splendida notizia, ovviamente, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale.

È proprio con un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram che, qualche giorno fa, il volto di un famoso programma tv non ha perso occasione di poter comunicare ai suoi sostenitori di essere diventato papà per la prima volta. Di chi parliamo? Semplice, di lui: Enrico Sisty, formidabile concorrente della nona edizione di Bake Off Italia!

Con una dolcissima foto che ritrae Enrico in compagnia della sua famiglia, il pasticcere amatoriale di Bake Off ha reso partecipi il suo pubblico di questa notizia! Congratulazioni anche da parte nostra!

Com’è andato a finire il percorso a Bake Off?

Enrico ha preso parte, quindi, alla nona edizione di Bake Off, ma sapete com’è andato a finire il suo percorso? Forse non tutti lo sanno, ma proprio nella puntata di Venerdì 26 Novembre Enrico è stato eliminato.

Poco conta l’eliminazione da Bake Off, adesso Enrico vive uno dei periodi più belli della sua vita. Ancora tantissimi auguri da tutti noi!