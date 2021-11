E’ stato Don Filiberto ne Il Segreto: riconoscere l’attore lontano dal set è molto difficile.

La notizia della chiusura de Il Segreto ha spiazzato i telespettatori che hanno dovuto dire addio alla telenovela con grande dispiacere. Dopo 8 anni e ben dodici stagioni è finita. L’ultima puntata, da noi, in Italia, è andata in onda il 28 maggio 2021 e ci ha lasciato col fiato sospeso.

Donna Francisca cerca di far fuori Don Filiberto. Il sacerdote, in preda alla follia, riempie il paese di bombe. Puente Viejo viene completamente distrutta e perdono la vita anche molti abitanti, i primi sono proprio Filiberto, Raimundo e Francisca. Quest’ultima, ormai morta, rivela il grande segreto: è il tuo eterno amore per Raimundo. Ricordate il personaggio di Don Filiberto? Non ci crederete vedendo l’attore che l’ha interpretato, è completamente diverso.

Il Segreto ci ha accompagnato per ben 8 anni e 12 stagioni. Dalla prima all’ultima stagione, ci sono stati tanti colpi di scena. L’amore è stato al centro dell’attenzione ogni volta, a partire dalla prima stagione, dove i protagonisti sono stati Pepa e Tristan.

L’ultima puntata dell’ultima stagione ci ha lasciato con il fiato sospeso. Donna Francisca ha cercato di far fuori Don Filiberto, ma alla fine, questo, in preda alla follia mette delle bombe per il paese. Puente Viejo viene così distrutto. Don Filiberto faceva parte con Donna Francisca degli Arcangeli, un’organizzazione segreta contro la Repubblica. Ora, noi abbiamo visto il sacerdote così, ma l’attore che l’ha interpretato è completamente diverso.

Ecco Andres Suarez, l’attore che ha interpretato questo personaggio. E’ stato proprio lui a segnare la fine di Puente Viejo. Adesso, guardando lo scatto, sarebbe stato difficile riconoscerlo così, senza sapere la sua identità, perchè è molto diverso. Nella soap, il suo look è stato adattato al personaggio e anche all’ambientazione. Suarez è un attore spagnolo attivo anche a teatro. Voi l’avreste riconosciuto?