Amanda è stata una delle protagoniste di Too Large e ha saputo impressionare tutti con la sua rinascita: pesava 300 kg ed aveva un tumore, guardatela oggi.

Davvero impressionante questo nuovo programma di Real Time, vero? Intitolato Too Large ed anche esso concentrato sulle avventure di persone gravemente obese che hanno una serissima intenzione di ritornare in forma, la trasmissione si sta aggiudicando uno share davvero impressionante. E, soprattutto, sta impressionante tutti i suoi telespettatori con delle storie davvero pazzesche. Tra queste che sono state già raccontate o che, magari, verranno raccontato nel corso d’opera, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: Amanda!

Leggi anche –> Too Large, la drammatica storia di Jennifer Lefevre: quel tragico incidente ha cambiato per sempre la sua vita

Entrata a far parte del programma con un peso che superava le 600 libbre e, quindi, corrispondenti quasi a 300 kg, Amanda ha impressionato tutto il pubblico di Too Large con la sua storia. Non soltanto il suo peso era piuttosto eccessivo, ma la donna era anche tormentata da un altro gravissimo problema: un tumore! Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la sua storia è entrata nel cuore di tutti. Com’è cambiata oggi dopo Too Large? Ad oggi, Amanda come appare? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Il dottor Procter è la star di Too Large, ma chi è? Età, Instagram, moglie e il retroscena che in pochi immaginano

Dopo Too Large Amanda appare completamente diversa: eccola oggi, da non credere!

Amanda è stata una delle protagoniste di Too Large che con la sua storia ha impressionato tutti. Con un peso che era di circa 625 libbre, la donna non ha perso occasione di poter esprimere al dottor Procter il suo fortissimo desiderio di ritornare in forma. E, guardando i risultati, possiamo affermarvi che la bella Amanda è riuscita alla grande a centrare il suo obiettivo. Da un peso di circa 300 kg, sembrerebbe che la donna abbia perso su per giù 200 kg. Riuscendo ad ottenere, quindi, un risultato davvero pazzesco!

Leggi anche –> Too large, in che cosa consiste la dieta del dottor Procter?

Dopo Too Large, la vita di Amanda è fortemente cambiata. Non soltanto è dimagrita notevolmente, e il suo canale Instagram ce ne da ampia conferma, ma si è anche sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso. Com’è diventata oggi? Guardatela qui:

Insomma, la sua trasformazione è davvero impressionante. Non siete d’accordo?