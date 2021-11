Eugenia Rigotti nuova e prossima tronista di Uomini e Donne? Quello che è successo in queste ultime ore è incredibile, guardate qui!

È tempo di scelte a Uomini e donne! E, dopo quella improvvisa di Matteo Fioravanti e lo ‘smascheramento’ di Joele Milan, sembrerebbe che anche Roberta ed Andrea Nicole siano vicinissime alla loro decisione. Su chi ricadrà la scelte delle due troniste? Chi lo sa: lo scopriremo molto presto! Nel frattempo, però, sul web si vocifera che sta per arrivare una tronista mora molto conosciuta dal pubblico italiano.

Per tronisti che lasciano Uomini e Donne, ci sono sempre nuovi che subentrano al loro posto e tentano di trovare l’amore. L’abbiamo constatato, ad esempio, col giovane Matteo. Ex corteggiatore di Uomini e donne e di Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF, il giovane genovese ha avuto la possibilità di ritornare sul programma. E di trovare la sua anima gemella. A quanto pare, però, sembrerebbe che non sia affatto l’unica. Da quanto si apprende da Il vicolo delle news, infatti, sembrerebbe che sia in arrivo una nuova e giovanissima ragazza, pronta a mettersi in gioco. Al momento, non conosciamo la sua identità. Secondo il pubblico, però, potrebbe essere Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Ecco. La giovane ragazza, quindi, potrebbe essere proprio lei la nuova tronista? Scopriamo cos’è successo in queste ore.

Uomini e Donne, la nuova tronista è proprio Eugenia Rigotti?

L’idenkit della possibile nuova tronista di Uomini e Donne a molti telespettatori del programma ha fatto pensare ad un unico nome: Eugenia Rigotti. Ricordate il suo percorso nel programma durante il trono di Massimiliano Mollicone? Senza alcun dubbio, si! Schietta, sincera e spontanea, la giovanissima corteggiatrice aveva conquistato le simpatie di tutti. È proprio per questo motivo che l’espressione ‘molto amata dal pubblico’ ha fatto immediatamente pensare a lei.

Cosa sappiamo, però, su questa voce di corridoio? Sarà proprio Eugenia, quindi, la nuova tronista di Uomini e Donne? Al momento, non abbiamo moltissime informazioni da darvi. Quello che, però, possiamo dirvi è che abbiamo chiesto ai nostri lettori se il ritorno di Eugenia potrebbe essere di loro gradimento. E a questa nostra domanda social hanno risposto in tantissimi. Ecco alcuni risultati:

Come potete vedere, quindi, il pubblico si è ampiamente diviso. Da una parte, infatti, ci sono persone che non vorrebbero Eugenia sul trono. Ed altri, invece, si! Voi da che parte vi schierate? Fatecelo sapere!